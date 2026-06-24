Cigánybűnözés :: 2026. június 24. 13:40 ::

A legendás családszeretet: az anyósát savval akarta leöntetni, az élettársának pedig kezét-lábát akarta eltöretni egy felvidéki cigány

Elfogtak Heves vármegyében egy 23 éves férfit, akit Szlovákiában aljas indokból elkövetett súlyos testi sértésre felbujtás miatt kerestek a helyi hatóságok - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a szlovák nyomozók európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen, miután megszökött hazájából. A szlovák állampolgárt kétrendbeli, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértésre felbujtással gyanúsítják, miután a rendőrség információi szerint tavaly szeptemberben megbízást adott egy embernek arra, hogy savval öntse le élettársa édesanyját.

Ez végül a rendőrség közbelépése miatt nem valósult meg, de ezután a férfi májusban az élettársának is szenvedést akart okozni: egy másik férfit igyekezett rábírni arra, hogy törje el a nő végtagjait.

Végül ez a támadás sem valósult meg, azonban a brutális tettekre való felbujtás miatt a rendőrök nagy erőkkel keresték, a férfi azonban elmenekült Szlovákiából.

A férfi keresésébe bekapcsolódtak a sátoraljaújhelyi, a sárospataki, valamint az edelényi rendőrök is, és kiderítették, hogy a férfi több álnevet használva, tartózkodási helyét változtatva rejtőzködik.

Mivel felmerült, hogy a "fiatalember" lőfegyverrel, robbanó-, illetve veszélyes anyaggal rendelkezhet, ezért a nyomozók a Terrorelhárítási Központ segítségét kérték az elfogásában. Végül június 22-én egy Eger melletti településen ütöttek rajta.

A férfi átadásáról a magyar bíróság dönt - áll a közleményben.

(MTI nyomán)