Szolidaritási virrasztást tartanak a terrorállam által meggyilkolt gázai gyermekekért

A zsidó terrorállam eddig több mint 20000 gyermeket mészárolt le Gázában. A világ legnagyobb koncentrációs táborában már nincs mit elfoglalni, a város egy romhalmaz.

2025. szeptember 5-én szolidaritási virrasztást tartanak a meggyilkolt gyermekekért Palesztin Állam Nagykövetségénél 18 órától.

A megemlékezésről alább olvasható Novák Előd X-bejegyzése.