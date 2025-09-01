A zsidó terrorállam eddig több mint 20000 gyermeket mészárolt le Gázában. A világ legnagyobb koncentrációs táborában már nincs mit elfoglalni, a város egy romhalmaz.
2025. szeptember 5-én szolidaritási virrasztást tartanak a meggyilkolt gyermekekért Palesztin Állam Nagykövetségénél 18 órától.
A megemlékezésről alább olvasható Novák Előd X-bejegyzése.