A zsidó terrorállam eddig több mint 20000 gyermeket mészárolt le Gázában. A világ legnagyobb koncentrációs táborában már nincs mit elfoglalni, a város egy romhalmaz.
2025. szeptember 5-én szolidaritási virrasztást tartanak a meggyilkolt gyermekekért Palesztin Állam Nagykövetségénél 18 órától.
A megemlékezésről alább olvasható Novák Előd X-bejegyzése.
Gyermekgyilkosság önvédelemből? - ezt a táblámat összetörték Izrael nagykövetsége előtt 2012-ben, most a palesztin nagykövetség elé készülök az újabb, minden eddiginél brutálisabb népirtás miatt. A világ legnagyobb koncentrációs táborában, Gázában nincs mit elfoglalni, a város… pic.twitter.com/fvrKQRXDzX— Novák Előd (@novak_elod) September 1, 2025