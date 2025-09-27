Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 27. 21:40 ::

Sarkozy, a sorozatbűnöző

Az eddig is tudható volt, hogy Nicolas Sarkozy egy virtigli bűnöző, de most már papírja is van róla.

Politikai bűntettei fölött a történelem ítélőszéke fog ítéletet mondani, köztörvényes bűncselekményeiért viszont, noha megkésve és korántsem a szükséges mértékben, az emberi igazságszolgáltatás is megcincálja

A negyedzsidó származású, katolikus vallású, zsidó identitású Sarkozy 2007 és 2012 között töltötte be a köztársasági elnök tisztséget, és Franciaország eddigi legelvakultabb atlantista-cionista vezetőjének bizonyult, akinek a feleségei és így a gyerekei is zsidók.

A Kneszetben elmondott 2008-as beszéde és Irán elítélése feltétlen támogatást jelentett részéről a cionista entitásnak, megszakítva a hagyományos francia egyensúlyt a Közel-Keleten.

Fanatikus atlantistaként szakított a francia függetlenség hagyományával, és 2009-ben visszavitte Franciaországot a NATO integrált parancsnokságába, feladva a 43 éves gaullista önállóságot és elárulva azt a politikai mozgalmat, amelyből származik. Háborúpárti és NATO-párti lévén Párizs külpolitikáját Washingtonhoz igazította, a francia és európai autonóm védelem rovására.



Le Happy Merchant – akár róla is mintázhatta volna az internet legnaturalisztikusabb zsidóábrázolását (az érintettek szerint leghírhedtebb antiszemita karikatúráját) A. Wyatt Mann alias Nick Bougas

Politikai bűntetteinek egész könyvtárnyi a szakirodalma, de a köztörvényes bűnlajstroma is tekintélyes, amint az alábbiakból kiderül.



A köztársaság gazfickója – a Marianne hetilap 2010. július 31-i száma

A félzsidó lapalapító Jean-François Kahn szerint Sarkozy úgy viselkedik, mint egy „külvárosi bandavezér”. Az akkoriban nagy port felvert, de az utóbb történtek fényében egyáltalán nem túlzó címlapot a lap szerkesztősége így indokolta: „A köztársaság egy olyan elnök kezében van, aki nem törődik semmiféle erkölcsi normával. A katasztrofális közvélemény-kutatási eredmények fényében az ő elsődleges célja: hatalmon maradni. Kedvenc fegyverei a demagógia, a túlzás és a provokáció. Első áldozat: a köztársasági egyenlőség.”

2008-ban a Számvevőszék kiszúrta, hogy az elnöki hivatal gyanús szerződéseket kötött közvélemény-kutató cégekkel Sarkozy tevékenységének mérésére, és büntetőeljárás indult a közbeszerzési eljárás megszegése (favoritizmus) és közpénzek eltulajdonítása miatt, amelyből ő maga ugyan a posztjánál fogva megillető büntetőjogi mentességnél fogva kimaradt, így csak néhány cinkosát ítélték el felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre.

Korcs létére Sarkozy valóságos megszállottja a fajkeveredésnek, amelyet mindenáron mások torkán is le akar nyomni, ha kell, erőszakkal.



„A fajkeveredés kihívása a 21. században nem egy választás, hanem egy kötelezettség. Nem tehetünk másként. Ha a köztársasági önkéntesség nem működik, akkor szükséges lesz kényszerítőbb eszközökhöz folyamodni.” Sarkozy apja protestáns magyar arisztokrata (valójában kisnemes), az anyja görögországi szefárd félzsidó volt

„Magyarbarát” legendájának terjesztői szeretik kihangsúlyozni származásának magyar szálát, holott Sarkozy valójában sokkal inkább zsidónak, semmint magyarnak érzi magát. Már csak azért is, mert az apja négyéves korában elhagyta és attól kezdve anyai nagyapja, a kikeresztelkedett zsidó Aaron Mallah nevelte.



„A fajkeveredés gazdagítja a társadalmakat, a vérrokonság megöli őket”

Jelenlegi harmadik felesége, a félvér zsidó Carla Bruni ugyanezt a sófárt fújja.



„Egy korcs vagyok, és egyébként nagyon szeretem a korcsokat. A férjem is egyfajta kevert vérű, nem hasonlít semmiben ezekre az elitekre, ahogy mondják, nem része az establishmentnek, és imádom ezt!”

2010-ben odáig fokozta a hücpét, hogy „a franciák ereiben folyó régi, romlott vért” ostorozta, utalásként az állítólagos vonakodásukra a bevándorlással és a fajkeveredéssel szemben.

A most 57 éves botox-Bruni profi „férfiidomárnak” tartja magát, aki sokak mellett például egy zsidó apa-fiú párost is „idomított”, arról nem szól a fáma, hogy szimultán vagy egymás után. Tőle sem áll távol egyébként a törvényszegés, amely a jelek szerint náluk egyfajta családi/faji közös nevező. Nemrég Sarkozy egyik büntetőügyének mellékszálaként megvádolták tanú befolyásolásával, bizonyíték eltüntetésével, korrupció kísérletével és csalás elkövetésére irányuló szövetkezéssel. (Carla Bruni-Sarkozy charged with witness tampering, bbc.com, 2024.07.11.) Magától értetődően „megőrül Izraelért”. (Carla Bruni „crazy about Israel”, timesofisrael.com, 2014.04.13.)

Ahhoz képest, hogy állítólag nem tartozik az „elithez”, Sarkozy kimondottan „szereti a luxust, és ezt nem is titkolja”. (Les goûts de luxe de Nicolas Sarkozy, worldtempus.com, 2008.01.26.) „Még soha nem láttunk senkit, aki ennyire provokatív módon fitogtatta volna pénz iránti vágyát és az üzleti körökhöz fűződő kapcsolatait, amint megválasztották.” (La croisière de Nicolas Sarkozy à bord d'un yacht luxueux suscite de vives critiques à gauche, lemonde.fr, 2007.05.09.)



Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

2012-ben kiderült, hogy Moammer Kadhafi 50 millió eurót adományozott Sarkozynek a 2007-es elnökválasztási kampányban, amelyre egyébként hivatalosan legfeljebb 20 milliót lehetett költeni. Ezt Sarkozy azzal hálálta meg, hogy 2011-ben a francia haderő kulcsszerepet játszott a líbiai Dzsamahirija (népi szocialista rezsim) megdöntésében, hozzájárulva Kadhafi meggyilkolásához és így az Európába zúduló afrikai migránsáradat ösztönzéséhez, amelynek mindaddig a líbiai vezető az útját állta.

Végeredményben tehát főleg Sarkozy sara az Európát az utóbbi évtizedben elöntő fekete tenger.



Drakulozy – kiszívta Kadhafi vérét és pénzét

Sarkozyt 2018-ban vád alá helyezték passzív korrupció, tiltott kampányfinanszírozás és líbiai közpénzek eltulajdonítása, 2020-ban pedig ezzel összefüggésben bűnszervezet létrehozása miatt.



„Az antiszemitizmus megmagyarázhatatlan, mivel megbocsáthatatlan. Megpróbálni megmagyarázni a megmagyarázhatatlant ugyanaz, mint felkészülni a megbocsáthatatlan megbocsátására. Az antiszemitizmus elleni harc nem a franciaországi zsidók ügye, hanem minden francia ügye. Megsérteni egy zsidót a zsidósága miatt egyenlő a köztársaság megsértésével”

2013-ban büntetőeljárás indult ellene idős személy sérelmére elkövetett, gyengeséggel való visszaélés bűntette miatt, mert a 2007-es elnökválasztás során a kampánya kincstárnokával együtt megpumpolta az ország leggazdagabb asszonyát, az akkor 85 éves Liliane Bettencourt-t. Az ügyet végül bizonyítottság (tehát nem bűncselekmény!) hiányában ejtették.



Fent Izrael van. „A soá egyetemes néppé tette Izraelt és a zsidó népet. A soá óta Izrael jövője egy olyan téma, amely mindörökké érinti az egész emberiséget. Számomra létezik egy soá előtti és egy soá utáni világ. Együtt megyünk e felé az új világrend felé, amellyel senki, mondom senki nem fog tudni szembeszállni”

2014-ben büntetőeljárást indult ellene a 2012-es választási kampánya során elkövetett törvénytelen kampányfinanszírozás és hamis számlák gyártása miatt, és 2021-ben egyéves börtönbüntetésre ítélték, büntetését másodfokon féléves letöltendő börtönre csökkentették.

2014-ben aktív korrupció és befolyással való üzérkedés miatt indult ellene büntetőeljárás, mert zsidó ügyvédje társaságában korrumpálta a legfőbb francia bírósági grémiumnak számító Semmítőszék egyik zsidó bíróját, hogy az belső információkat szolgáltasson a Bettencourt-ügy állásáról. 2023-ban a bíróság másodfokon három év börtönbüntetésre ítélte, amelyből két évet felfüggesztett, a maradékot pedig házi őrizetben elektronikus nyomkövetővel kellett letöltenie.



Izrael az életem harca

2020-ban előzetes bűnügyi vizsgálat indult ellene befolyással való üzérkedés és pénzmosás miatt két Putyin-közeli orosz milliárdos bűnügyében, akiktől félmillió euró tanácsadói díjat kapott.

2023-ban vádat emeltek ellene tanú megvesztegetése, valamint csalás és aktív korrupció elkövetésére irányuló bűnszervezet létrehozásában való részvétel miatt egy Libanonhoz kötődő bűntény kapcsán.



2023 márciusában az azóta szintén le- és megbukott Novák Katalin is fogadta Sarkozyt és b. nejét, a barátainak nevezve őket. Embert barátjáról…

Ez év júniusában Sarkozyt megfosztották a Becsületrendjétől, ezzel ő lett a második francia államfő, aki elveszítette ezt a címet a németekkel való kollaborálásban bűnösnek nyilvánított Philippe Pétain után.

Mostanában látszólag rájár a rúd Orbán Viktor politikai elvbarátaira. Két hete Jair Bolsonarót 27 év börtönre ítélték puccskísérlet miatt, most Nicolas Sarkozyt 5 évre választási stiklik miatt.

Más kérdés, hogy valószínűleg egyikük sem fogja letölteni a jól megérdemelt büntetését, mert jogi trükkökkel és politikai nyomásgyakorlással ki fogják húzni őket a slamasztikából. Donald Trump mindenre képes Bolsonaro érdekében, Marine Le Pen pedig már most pedzegeti, hogy választási győzelme esetén amnesztiában fogja részesíteni Sarkozyt. Elvégre a nyugati piacdemokráciákban elvileg ugyan mindenki egyenlő, de mint tudjuk, gyakorlatilag egyesek egyenlőbbek, mint a többiek.

GI