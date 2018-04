Külföld :: 2018. április 9. 21:08 ::

Hanziék már válogatnak is: nem kellenek nekik az antiszemita Ahmedek - az AfD egyetért, a vörösök nem; furcsa egy világ ez

A németországi belügyminisztérium támogatja a zsidó szervezetek azon javaslatát, amely szerint megfoszthatóak a menedékjogtól azok a bevándorlók, akik nem tartják tiszteletben Németország értékeit. A Deutsche Welle német híroldal szerint a javaslat akkor hangzott el, amikor az országban terjedőben van az antiszemitizmus - számol be róla aggódva az érintett HVG.

Josef Schuster, a Zsidók Központi Tanácsának elnöke szerint az antiszemitizmus legyőzéséhez nem elégségesek a bírságok: ki kell utasítani azokat a bevándorlókat, akik nem tisztelik Németország demokratikus értékeit. „Azoknak, akik tudatosan és ismételten megsértik a társadalmi konszenzust, nem lehet joguk maradni” – idézte Schustert a Welt am Sonntag című német hetilap.



Josef Schuster, a Zsidók Központi Tanácsának elnöke

A CSU vezette belügyminisztérium közleményben tudatta, támogatja a javaslatot. „Végső esetben el kell vennünk a Németországban való tartózkodás jogát azoktól, akik antiszemita cselekményeket hajtanak végre. És azokét is, akik más módon utasítják el demokratikus rendszerünk központi elveit” – idézte hétfőn a Die Welt című napilap Stephan Mayer miniszterhelyettest.

Míg a zsidó lap szerint szélsőjobboldali AfD üdvözölte a javaslatot, a Merkel kancellárral koalícióban kormányzó szociáldemokraták azt hangsúlyozták, már most megvannak az elvi alapjai az esetleges tartózkodásijog-megvonásnak: a migránsok már most is deportálhatóak, ha bűncselekményt követnek el.

A Deutshce Welle szerint Európa-szerte terjedőben van az a csúnya antiszemitizmus, s bár a zsidóellenes támadások egy részét a gaz szélsőjobboldaliak követik el, sajnos a muszlim országokból Németországba özönlött Mutti-vendégek között is akadnak bűnelkövetők.

(HVG nyomán)