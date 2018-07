Külföld :: 2018. július 2. 13:53 ::

A dél-afrikai fekete kormányzat el akarja venni a fehérek földjeit - a következmény az élelmiszer-termelés összeomlása lehet

A dél-afrikai gazdaság, azon belül főképpen az élelmiszer-termelés összeomolhat, amennyiben a kormányzat elveszi a földeket a fehér farmerektől, és kiosztja azokat a feketéknek – hívta fel a figyelmet a Dél-Afrikai Faji Kapcsolatok Intézete (SAIRR).

A kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus már korábban bejelentett törvénytervezetét „a radikális gazdasági átalakítás és vagyon újraelosztásának szükségességével” indokolta. Mindez pedig azért elkerülhetetlen - érvel a kormány -, mert még mindig nem sikerült felszámolni az „apartheidrendszer örökségét”, amikor is a dél-afrikai vagyon közel 95%-a a lakosság 10%-át kitevő fehér lakosság kezében volt.

A tervezett törvényt számos kritika érte, főleg azért, mert attól lehet tartani, hogy annak elfogadása tovább ösztönözhet a fehér farmerek elleni erőszakra. Az AfriForum nevű kisebbségi jogvédelmi szervezet adatai szerint 2016-17 folyamán 638 esetben ért támadás fehér gazdálkodókat, akik közül 74-et meggyilkoltak. Az erőszak pedig növekvő tendenciát mutat. 2018-ban, a január 1-től június 4-ig terjedő időszakban 435 alkalommal támadtak meg fehér farmereket, 73-an pedig az életükkel fizettek – tudatta az orosz Russian Today című hírtelevízióval a Dél-Afrikai Faji Kapcsolatok Intézete.

A dél-afrikai kormány tervei nemzetközi téren is okozhatnak még bonyodalmakat (habár szankcióktól, elítélő ENSZ-határozatoktól aligha kell tartani, végtére is „csak” fehérekről van szó): Ausztrália már be is jelentette, hogy „sürgősségi vízumokat” fog adni azoknak a dél-afrikai fehér farmereknek, akik erőszakos támadásokra számítanak. Dél-afrikai fekete politikusok egyenesen „rasszistának” bélyegezik az Ausztráliában menedéket kereső dél-afrikai fehéreket.

Akik a mezőgazdasági termelés összeomlására figyelmeztetik a rezsimet a törvény elfogadása esetén, Zimbabwét hozzák fel elrettentő példaként: ott 1999-2000-ben hoztak törvényt a fehérek földjeinek elkobzásáról. A következmény az élelmiszer-termelés erőteljes visszaesése lett.

Dél-Afrikában a fehérek földjeinek fokozatos elvétele és feketék számára történő átadása a '90-es évek közepe óta folyamatban van - még ha lassú ütemben is zajlik a „tulajdonosváltás”. Mindennek fényében aligha csodálkozhatunk azon, hogy az ország élelmiszer-termelése egyre csökken, és napról napra kevésbé képes magát ellátni élelmiszeripari termékekből.

