Izraeli fegyvereket is találtak a szíriai katonák a dzsihadista terroristák által korábban uralt területeken

A megszállt Golán-fennsíkkal szomszédos El-Kunejtrá szíriai kormányzóságban tevékenykedett iszlamista terroristákat Izrael már évek óta segítette fegyverzettel, élelmezéssel, katonai tanácsadással, illetve a sebesült terroristák izraeli kórházakban történő ápolásával. A Golán-fennsíkon, a határkerítés mellett levő Mádzsdál Sámsz drúz település lakói a múltban már többször is beszámoltak az izraeli segítségnyújtásról, ám a terroristák végleges megfutamítása után hátrahagyott izraeli eredetű fegyverzet fellelése után még inkább bebizonyosodott az, hogy Izrael támogatta a kormányerők ellen harcoló dzsihadistákat – írja a SANA Szíriai Arab Hírügynökség.



Képek a hátrahagyott fegyverarzenálról (fotók: SANA)

A dél-szíriai El-Kunejtrá és Dárá’á kormányzóságok területét (amely kormányzóságoknak azonos nevű közigazgatási székvárosuk van – H. J.) éveken keresztül megszállva tartották a 2011 óta a világ minden részéből odasereglő iszlamista terroristák. Csakhogy fordult a kocka, mert elsősorban Oroszország, Irán és a libanoni Hizbulláh sí’ita szervezet segítségével Bassár el-Ászád szíriai elnök Szíriai Arab Hadserege fokozatosan kiszorítja az arab ország területéről az álszent nyugati világban - így a hivatalos Magyarország által is - „mérsékelt ellenzéknek” tartó terrorszervezeteket.



Képek a hátrahagyott fegyverarzenálról (fotók: SANA)





Amit több forrásból eddig is tudtunk, az most még inkább bebizonyosodott: a megszállt Golán-fennsíkkal határos El-Kunejtrá kormányzóság területén tevékenykedő iszlamista terrorszervezeteket nem csak a szíriai kormánycsapatok bombázgatásával segítette Izrael, hanem nagy mennyiségű fegyverzettel, logisztikai eszközzel és védőfelszereléssel is ellátta őket. A nevezett két kormányzóság területéről kiszorított – s a Nyugat és Izrael segítségével, közbenjárására sértetlenül az Iszlám Állam uralma alatti észak-szíriai Idlib kormányzóságba evakuált – fegyveres terroristák nagy mennyiségű fegyverzetet voltak kénytelenek hátrahagyni, amelyet a térséget átfésülő kormánycsapatok leltek föl, s mutattak be tegnap összegyűjtve a Szíriai Arab Hírügynökségnek (SANA).



Képek a hátrahagyott fegyverarzenálról (fotók: SANA)



Héber nyelvű figyelmeztetés a terroristáknak ajándékozott egyik jármű motorján: "Nem szabad betölteni vizet, hanem kizárólag a gyártó cég által jóváhagyott hűtőfolyadékot!" (fotó: videókép)

A felszabadított El-Kunejtrá és Dárá’á dél-szíriai kormányzóságok területét átvizsgáló kormánykatonák több elrejtett fegyverraktárra is bukkantak. A mellékelt videón a Szíriai Arab Hadsereg egyik parancsnoka szombaton bemutatta a SANA hírügynökségnek a föllelt és egybegyűjtött fegyvereket és egyéb harci eszközöket, amelyeket az evakuált terroristák hagytak maguk mögött. Láthatók itt nagy mennyiségben izraeli gyártmányú vállról indítható rakéták, de vannak szíriai gyártású rakétaindító-állványok, 23 milliméteres géppuskák, 120 milliméteres aknavetők, tankellenes páncéltörő lövedékek, számos karabély, Kalasnyikov, 12,7 milliméteres lövedék, izraeli gyártmányú kézi páncéltörő gránátvető és gépjármű.

Ezen kívül előkerült a rejtekhelyekről még sok és különféle védelmi felszerelés, híradóeszköz és kétcsövű éjjellátó távcső. A videón megszólaló szíriai katonatiszt elmondta, hogy a felszabadító erők előrehaladásával és a terroristák visszaszorításával egyre több területet fésülnek majd át, amelynek eredményeként valószínűleg még több hátrahagyott fegyverzetet és egyéb hadieszközt találnak.

