Donald Trump a Twitteren azt írta: "52 év után elérkezett az idő, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben elismerje Izrael szuverenitását a Golán-fennsík felett, amely létfontosságú stratégiai és biztonsági fontossággal bír Izrael állam és a térség stabilitása számára."

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!