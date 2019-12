Külföld :: 2019. december 21. 07:56 ::

Közel száz salvadori komcsiörökséget tartóztattak le New Yorkban

Pénteken összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96 tagját - jelentette be péntek esti sajtótájékoztatóján Timothy Sini megyei ügyész.

A vádhatóság képviselője elmondta: a letartóztatottak ellen pénteken vádat is emeltek 77 rendbeli bűncselekmény, köztük törvénytelen fegyvertartás, gyilkossági összeesküvés, emberrablás, kábítószer-kereskedelem, zsarolás, illetve pénzmosás miatt. Mint fogalmazott: a New York városa melletti Long Islanden lévő Suffolk megyét sikerült teljesen megtisztítani e bűnszervezettől.

Az MS-13 nemzetközi bűnbanda, amelyet az amerikai igazságügyi minisztérium adatai szerint az 1980-as években alakítottak meg a Los Angelesben élő salvadori migránsok és leszármazottaik. A bűnszervezet Közép-Amerikában, Kanadában és az Egyesült Államokban aktív, és különös kegyetlenségéről vált hírhedtté. Neve: Mara Salvatrucha. A "Mara" San Salvador egyik utcájának a neve, "salvatrucha" néven pedig azokat a gerillákat illették, akik a salvadori polgárháborúban (1979-1992) a szélsőbaloldali Farabundo Martí Nemzeti Felszabadítási Frontban folytattak fegyveres harcot.

A Mara Salvatrucha bűnbanda ugyan az Egyesült Államokban sok helyütt van jelen, de elsősorban Kaliforniában, New Yorkban és Virginiában aktív. Timothy Sini ügyész a pénteki sajtókonferencián elmondta azt is: 23 hónapig tartó nyomozás után nemcsak New Yorkban, hanem Kaliforniában és Salvadorban is letartóztattak bandatagokat. Összesen több mint 200 bűnöző kezén kattant a bilincs. A letartóztatások során a rendőrök több kilogramm kokaint, fentanilt, kézifegyvereket, machetéket, és több mint 200 ezer dollárnyi készpénzt foglaltak le.

Donald Trump amerikai elnök a 2016-os választási kampányában külön kitért az MS-13-ra és fáradhatatlan harcot ígért ellene.

