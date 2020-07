Külföld, Videók :: 2020. július 1. 16:55 ::

Az antifa-néger anarchia vége: Seattle polgármestere elrendelte a város elfoglalt övezetének felszabadítását

Elrendelte a közelmúlt tüntetései alatt elfoglalt seattle-i terület felszámolását a város polgármestere, Jenny Durkan szerdán.



Fotó: The Washington Post

Durkan rendeletet adott ki, és törvénytelen gyülekezésnek nevezte az övezetet. Carmen Best rendőrfőnök közleményben jelentette be, hogy a rendőrség meg is kezdte a fegyveres tüntetők által mintegy két héttel ezelőtt létrehozott övezet felszámolását.



Fotó: Ted S. Warren/AP

A fegyveresek által körülkerített és lezárt részen az elmúlt napokban elharapódzott az erőszak: több lövöldözés volt, két négert agyonlőttek, többeket kórházban ápolnak - írja az MTI.

AP-videó az "autonóm területről":