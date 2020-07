Az Egyesült Államokban letartóztatták Ghislaine Maxwellt, a kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel vádolt néhai Jeffrey Epstein bizalmasát és segítőjét - jelentette be a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szóvivője csütörtökön.

A manhattani szövetségi ügyészség - amely az Epstein-üggyel foglalkozik - hat rendbeli vádat emelt Maxwell ellen. Audrey Strauss ügyész bejelentése szerint a vádpontok között szerepel összeesküvés, kiskorúak kényszerítése törvényellenes szexuális visszaélésekre, két rendbeli hamis tanúzás.

Az 58 éves Maxwellt - aki az 1991-ben rejtélyes körülmények között elhunyt egykori "brit" ortodox zsidó sajtómágnás, Robert Maxwell (eredeti nevén Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch) lánya - az északkeleti New Hampshire államban, egy kis településen tartóztatták le. Várhatóan csütörtökön meg is jelenik egy New Hampshire-i szövetségi bíróság előtt, ahol az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését kérelmezi majd.