Lezárásellenes párttá alakítja Farage a Brexit Pártot

Átalakítja az Egyesült Királyság európai uniós kilépését támogató Brexit Pártot az azt vezető Nigel Farage, az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.

A Reform UK nevű párt a kormány által elrendelt lezárások helyett a legsérülékenyebb csoportok védelmére fókuszálna, a társadalom többi részében a nyájimmunitás mielőbbi kialakulását tartaná kívánatosnak - közölte Farage, hozzátéve, hogy már leadta a névváltoztatást kérelmező papírokat a választási bizottságnál.

"A reform pártjaként akarunk ismertté válni. A név tükrözi az ambíciót" - közölte.

Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy jövő csütörtöktől négy hétre újból csaknem teljes - noha a tavaszinál több szempontból lényegesen enyhébb szigorúságú - zárlat lép életbe Angliában a koronavírus terjedésének megfékezése végett.

Az Egyesült Királyságban regisztrálták a járványban az ötödik legmagasabb halálozási adatot a világon az Egyesült Államok, Brazília, India és Mexikó után. A legradikálisabb brit EU-ellenes erőnek számító Brexit Pártot a tavalyi év elején alapította Nigel Farage, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a szigetország lakosságának szűk többsége a közösség elhagyására szavazott a 2016-os referendumon.

Vilmos herceg is átesett a betegségen

Udvari források szerint Vilmos cambridge-i herceg, a brit trón majdani várományosa is átesett tavasszal az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségen.

A The Sun, a legnagyobb példányszámú brit bulvárlap és a BBC közszolgálati médiatársaság a Kensington-palotának - Vilmos londoni rezidenciájának és hivatalának - illetékesét idézve arról számolt be hétfőn, hogy a 38 éves herceg áprilisban betegedett meg, és meglehetősen komoly tünetei is voltak.

Vilmos - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, aki édesapja után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz - a palota illetékesének elmondása szerint azért nem hozta annak idején nyilvánosságra betegségét, mert úgy gondolta, hogy "voltak ennél fontosabb dolgok is az országban", és nem akart senkinek aggodalmat okozni.

Nem sokkal korábban, március végén Károly herceg szervezetében is kimutatták a koronavírust, de a 72. életévében járó trónörökösnek csak enyhe tünetei voltak, és a skóciai rezidenciáján töltött egyheti elkülönítés után felépült. Szinte ugyanebben az időben Boris Johnson brit miniszterelnök is megbetegedett, őt azonban kórházba kellett szállítani, és három napot intenzív osztályon töltött.

A The Sun és a BBC hétfői beszámolója szerint Vilmos herceg is megszenvedte a Covid-19 betegséget; volt olyan időszak, amikor nehezen kapott levegőt. Ennek ellenére azonban ragaszkodott ahhoz, hogy minden a normális kerékvágásban maradjon körülötte, és bár egy hétig pihent, telefonon, illetve videókapcsolaton maradéktalanul eleget tett hivatalos programjainak.

Vilmos nem ment kórházba sem, vidéki rezidenciáján, a kelet-angliai Anmer Hallban lábadozott, eleget téve a kormányzati rendelkezések által előírt elkülönítési kötelemnek.

