49 percen keresztül beszélt Navalnijnak a mérgezési kísérletről az egyik megtévesztett orosz titkosügynök

Véletlenül beismerte tettét az Alekszej Navalnij elleni mérgezéses merényletet végrehajtó orosz titkosszolgálati különítmény egyik tagja, a vegyész szakember a magát telefonon kormányzati embernek kiadó orosz ellenzéki politikusnak beszélt a félresikerült műveletről - írja a Der Spiegel.



Alekszej Navalnij (fotó: Peter Rigaud / Der Spiegel)

A német hírmagazin portálján közölt beszámoló szerint Alekszej Navalnij szervezetébe úgy juttatták be az életének kioltására szolgáló anyagot - amely független német, svéd és francia vizsgálatok szerint a novicsok típusú harci idegmérgek családjába tartozik -, hogy bekenték vele alsónadrágjának belső részét.

Az ellenzéki politikus az elkövetők elemzése alapján azért élte túl a támadást, mert időben kényszerleszállást hajtott végre a repülő, amelyen utazott, amikor a méreg hatni kezdett. Ha tovább tartott volna a repülőút, sikeres lett volna a támadás - mondta Konsztantyin Kudrjavcev, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vegyi anyagokra szakosodott munkatársa Alekszej Navalnijnak a napokban telefonon.

Az orosz politikus a belbiztonságért felelős nemzetbiztonsági szolgálat több ügynökénél érdeklődött a merénylet részleteiről. Nevüket és telefonszámukat a Der Spiegel és több más szerkesztőség, köztük a CNN amerikai hírtelevízió és a Bellingcat nemzetközi oknyomozó újságírói hálózat közös tényfeltáró nyomozása révén ismerte.

Az első ügynöknek álnéven, Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára egy munkatársaként mutatkozott be, de partnere felismerte a hangját, és bontotta a vonalat.

A második esetben a saját nevében mutatkozott be. "Jó napot kívánok, Alekszej Navalnij vagyok, azért keresem, mert szeretném megtudni, hogy miért akart megölni" - kezdte a beszélgetést a Der Spiegel beszámolója szerint. "Partnere" nem kívánt nyilatkozni.

Számos további sikertelen próbálkozás után Konsztantyin Kudrjavcevet hívta fel, akinek ismét Nyikolaj Patrusev tanácsadójának adta ki magát, és azt mondta, hogy adatokat kér egy jelentéshez, amelynek az a témája, hogy miért volt sikertelen a Navalnij elleni művelet, és mit lehet tanulni az esetből. Ezúttal "bejött a blöff", az ellenzéki politikus megtévesztette beszélgetőpartnerét, aki így 49 percen keresztül ismertette az akció részleteit - írta a Der Spiegel.

A német hírmagazin közreműködésével feltárt adatok szerint az FSZB legkésőbb 2017 közepétől kezdett intenzíven foglalkozni Alekszej Navalnijjal, miután a politikus bejelentette, hogy elindul a következő évi elnökválasztáson. Az FSZB-s ügynökök legkevesebb harminc esetben követték a világ legnagyobb országában menetrend szerinti repülőjáratokkal megtett útjain. Valószínűleg 2019-ben is megpróbálták megmérgezni, és akkor is az volt a céljuk, hogy a méreg egy repülőút közben fejtse ki hatását. Minden bizonnyal az idén júliusban is az életére törtek, ugyancsak méreggel, amely azonban felesége, Julia Navalnij szervezetébe jutott be, és a körülmények szerencsés alakulása révén nem okozott maradandó kárt.

Alekszej Navalnij az orosz államfő egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba vitték. Két nappal később családja kérésére Berlinbe szállították a kezelés folytatására. A kómába esett politikust 32 napig ápolták a berlini Charité egyetemi klinikán, 24 napig intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közölték, hogy állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. A Der Spiegel szerint állapota javul, és készül a hazatérésre. Az eset miatt az EU szankciókat vezetett be több magas beosztású orosz tisztségviselő, köztük Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője ellen.

