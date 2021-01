Külföld, Politikusbűnözés :: 2021. január 13. 14:28 ::

Romániában ismét eljárás indul korrupció gyanúja miatt Calin Popescu Tariceanu volt miniszterelnök ellen

Ismét eljárás indul Romániában korrupció gyanúja miatt Calin Popescu Tariceanu volt liberális miniszterelnök ellen, miután szerdán Klaus Iohannis államelnök engedélyezte a korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) az erre vonatkozó kérését.

A 2004 és 2008 között miniszterelnöki tisztséget betöltő Tariceanut azzal gyanúsítják, hogy kormányfői mandátuma idején 800 ezer dollár kenőpénzt fogadott el és használt fel kampánykiadásainak fedezésére. A vádhatóság szerint a Tariceanu-kabinet több olyan kormányhatározatot fogadott el, amivel lehetővé tették törvénytelenül Microsoft-licencek kifizetését, az ügyészség szerint ezért cserében kapta volna a politikus a kenőpénzt.

Tariceanu tagadja, hogy kenőpénzt fogadott el, ártatlannak vallja magát, és politikai indíttatásúnak tartja az ügyészség eljárását. A volt kormányfő korábban többször bírálta a DNA visszaéléseit, törvénytelen lehallgatásait. A politikus ellen már 2018-ban is eljárást indított volna a DNA, akkor Tariceanu még a szenátus házelnöke volt, és a felsőház megakadályozta az eljárás lefolytatását ellene. A DNA most arra hivatkozott, hogy újabb bizonyítékokkal rendelkezik. Ezúttal könnyebb dolga volt a vádhatóságnak, mert Tariceanunak nem sikerült újabb törvényhozói mandátumot szereznie a decemberi parlamenti választáson, így most már nem a parlamentnek, hanem az államelnöknek kellett jóváhagynia a kérést. Eddig Iohannis minden hasonló esetben engedélyezte az eljárást, így várható volt, hogy Tariceanu esetében is ugyanígy tesz.

A volt kormányfő ellen korábban már vádat emeltek hamis tanúzás miatt, akkor jogerősen felmentette a bíróság.

(MTI)