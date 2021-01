Külföld, Sport :: 2021. január 21. 12:54 ::

Tizenöt "hölggyel" bulizott, majd a háztetőn át menekülve próbált elrejtőzni a Bundesliga néger üdvöskéje

Breel-Donald Embolo, a Borussia Mönchengladbach „svájci” csatára a múlt szombaton ugyancsak kirúgott a hámból: Essen egyik lokáljában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott szigorú német rendelkezéseket megszegve maszk nélkül, hét férfi és tizenöt „hölgy” társaságában bulizott, ám a rendőrség megérkezésekor az ablakon át a háztetőre kapaszkodott, majd onnan leereszkedve az egyik szomszédos helyiségben igyekezett elrejtőzni a hatóság elől – írja a német Bild világhálós kiadása.



Breel Embolo (fotó: bundesliga.com)

Breel Embolo (23), a Bundesligában szereplő Borussia Mönchengladbach középcsatára a múlt szombaton a Stuttgart elleni 2:2-es mérkőzés utáni éjszaka népes buliban vigadozott. A Kamerunból - Mollináry Gizella regényének címével élve - Európába betévedt Breel-Donald önfeledt szórakozásával nem csak a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott szigorú német rendelkezéseket szegte meg, hanem fegyelmezetlensége miatt a klubvezetőség büntetésére is számíthat. A Kamerunban született labdarúgó a svájci FC Basel csapatából került a német Schalke 04, majd a Borussia Mönchengladbach együtteséhez, ahol már korábban is több fegyelmi vétséget követett el.

Az ominózus zártkörű „koronapartira” az észak-rajna-vesztfáliai Essen városban levő üdülőhelyen, a Baldeney-tó melletti egyik lokálban került sor.

A vigadozás közben azonban valaki értesítette a rendőrséget. Amikor a rendőrök megérkeztek a buli helyszínére, a mulatozók nem nyitottak ajtót, mire az egyenruhások erőszakkal behatoltak a lokálba. Breel Embolo azonnal felfogta, hogy villámgyorsan el kell tűnni, mert a hatósági büntetésen kívül fegyelmi vétsége miatt a Borussia Mönchengladbach vezetősége is komoly pénzbeli elvonással, s más szankciókkal is büntetheti. A „svájci” (valószínűleg: rétoromán – H. J.) labdarúgó erre fogta magát, s a helyiség ablakán keresztül fölmászott a háztetőre, majd onnan az épület egy másik helyiségében próbált elrejtőzni. Csakhogy a csatár a német rendőröket nem tudta kicselezni, mert alig lopózott be a szomszédos helyiségbe, a szerv azonnal letartóztatta. De nem csak Embolót állították elő, hanem vele együtt még 23 bulizó társát, köztük 15, igen lenge öltözékben vigadó „hölgyet” is.

