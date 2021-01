Külföld :: 2021. január 24. 16:59 ::

Trump kemény munkája nem vész el: nagykövetséget nyit az Egyesült Arab Emírségek Tel-Avivban

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya jóváhagyta az emírségi nagykövetség megnyitását Tel-Avivban - közölte vasárnap az abu-dzabi vezetés Twitter-oldalán.

"A minisztertanács jóváhagyta az emírségek nagykövetségének megnyitását az Izrael állambeli Tel-Avivban" - olvasható a bejegyzésben.

A nap folyamán egyébként az izraeli kabinet jóváhagyta a diplomáciai kapcsolatok kiépítését szolgáló megállapodást egy másik arab állammal, Marokkóval is. A N12 izraeli televíziós csatorna szerint a megállapodás most a parlament elé kerül ratifikálásra. Az izraeli gazdasági miniszter vasárnap jelentette be, hogy a két ország egyezségre jutott a kereskedelmi és gazdasági együttműködés terén is, az erre vonatkozó megállapodást pedig akár két héten belül alá is írhatják.

Izrael az Egyesült Államok közvetítésével az úgynevezett Ábrahám-egyezmények keretében az Egyesült Arab Emírségekkel, Marokkóval, Szudánnal és Bahreinnel normalizálta kapcsolatait. A palesztinok ügyük elárulásának tekintik a történteket, az arab országok eddig ugyanis azt az elvet követték, hogy a kapcsolatok rendezését a zsidó állammal az izraeli-palesztin konfliktus rendezésétől teszik függővé.

(MTI)