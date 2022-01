Külföld :: 2022. január 27. 13:33 ::

Rendszeres lesz az orosz-szíriai légi járőrözés az izraeli-szíriai határ közelében - "üzenet Izraelnek?"

Szuhoj 34-es vadászbombázó repülőgépek részvételével múlt szombaton közösen járőröztek a szíriai és az orosz légierő gépei a többi között az izraeli megszállás alatti Golán-fennsík és Szíria határán. Az első ízben végrehajtott közös légi járőrözést az váltotta ki, hogy az izraeli légierő december végén két ízben is csapást mért az oroszok által is használt földközi-tengerparti Latakia szíriai város kikötője ellen. Az oroszok a támadás után katonai rendőrséget vezényeltek a kikötőbe. Az oroszok Szíria és Irán határozott kérésére álltak rá az Izraelnek szánt üzenetként is értelmezhető, s a jövőben rendszeressé váló közös légi járőrözésre – írja a Má’árív és az El-Ahbár.



Felszálló orosz Szu-34-es vadászbombázó a szíriai hmeimimi légitámaszponton (fotó: Orosz Védelmi Minisztérium)

A szíriai és az orosz légierő gépeinek múlt szombati közös légi járőrözése, illetve az Orosz Védelmi Minisztérium közleménye után az izraeli Má’árív című napilap föltette a kérdést: vajon ez üzenet Izrael számára? A jól értesültnek tekintett libanoni El-Ahbár című, a Hizbulláhhoz közelállónak tartott napilap tegnapi számában a cikkíró, Huszejn el-Ámín meg is adja a határozott választ a Má’árív által föltett kérdésre: Moszkva meghozta a döntést arra vonatkozólag, hogy véget vet a szíriai célpontok elleni állandó izraeli támadásoknak, miután erre Szíria és Irán már többször is fölszólította.

A libanoni lap értesülése szerint a szíriai vezetés, de főleg iráni szövetségese, kifejezte elégedetlenségét az oroszokkal szemben, amiért Izrael tovább folytathatja a szíriai célpontok elleni légitámadásokat. Damaszkusz és Teherán azt is közölte Moszkvával: ha nem sikerül leállítani az izraeli támadásokat, akkor azokra kénytelenek lesznek ők maguk választ adni.

„Nem ez volt az első, s egyben az utolsó közös orosz-szíriai határ menti légi járőrözés, mert azok a jövőben rendszeressé válnak” – idézi a libanoni újság az Orosz Védelmi Minisztériumnak a szombati közös járőrözésről szóló közleményét. Az orosz bejelentés viszont aggodalmat keltett Izraelben – írja az El-Ahbár. Moszkva azt is közölte, hogy a szombati járőrözés a Golán-fennsíkon, észak-déli irányban kezdődött, onnan a szíriai-jordániai határ egy szakaszán folytatódott, majd északon, az Eufrátesz vidékén ért véget.

A libanoni lap szerint a Latakia szíriai kikötő ellen decemberben kétszer is végrehajtott izraeli légitámadás után sem Damaszkusz, sem Teherán nem hajlandó napirendre térni, s egyre inkább neheztelnek Moszkva visszafogott politikája miatt. A szíriai vezetés főleg azért neheztel a Latakiát ért izraeli támadások miatt, mert tengeri úton ebbe a kikötőbe érkeznek a Szíria számára létfontosságú importáruk (főleg az iráni kőolajat szállító, s már a tengeren állandó izraeli terrortámadásoknak kitett tartályhajók – H. J.), illetve innen indulnak ki a nagyvilágba exportált szíriai termékek. (Izrael persze azt állítja, hogy a libanoni Hizbulláhnak szánt iráni rakétákat és egyéb fegyverzetet támadja a kikötő konténerudvarán – H. J.).



Tűzoltás a latakiai kikötő konténerudvarán a december 27-i izraeli légitámadás után (fotó: SZANA)

Az El-Ahbár idéz egy Kreml-közeli orosz lapot is, miszerint a szíriai-orosz közös légi járőrözés egyik kiváltója az volt, hogy Izrael megsértette az Oroszországgal kötött, hivatalosan be nem jelentett egyezményt. Az egyezmény értelmében az izraeli hadsereg előre értesíti Moszkvát a bombázni kívánt szíriai célpontokról, hogy elkerülhessék a Szíriában tartózkodó orosz erők károsodását. Mivel Izrael nem tartja be az oroszokkal létrejött egyezményt, Moszkva a közeli, az orosz hadsereg használatában levő hmeimimi légitámaszpontról katonai rendőrséget vezényelt a latakiai kikötőbe. (Mi meg kíváncsian várjuk, hogy Izrael mikor támad ismét szíriai célpontokat… - H. J.)

H. J. - Kuruc.info