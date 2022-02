Külföld, Elcsatolt részek :: 2022. február 4. 19:54 ::

A legmagyargyűlölőbb bocskoros pártvezér csak berománkodta magát Orbán aktuális klubjába, valójában kidobták

George Simiont, a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnökét a biztonsági emberek kidobták az európai konzervatív pártok múlt hétvégi madridi konferenciájáról, ahova meghívó nélkül próbált bejutni - közölte pénteken a román G4Media.ro hírportál a házigazda párt, a spanyol VOX szóvivőjére hivatkozva.

A román lap megkeresésére Alonso de Mendoza, a VOX európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának egyik szóvivője cáfolta, hogy az AUR-t meghívták volna az európai jobboldali erők találkozójára, amelyen többek között Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is jelen volt. A szóvivő megerősítette: Simion hívatlanul is megpróbált bejutni a találkozóra, de ezt a biztonsági emberek megakadályozták, és elvezették. Mendoza felháborítónak nevezte Simion magatartását, és az AUR elnökének azon állítását is hazugságnak minősítette, hogy aláírta volna a rendezvény zárónyilatkozatát.



George Simion párttársával, a magyarokat feljelentgető Dan Tanasával

A G4Media Simiont is szembesítette a VOX nyilatkozatával, aki elismerte, hogy az AUR nem kapott meghívót, amit azzal magyarázott, hogy a találkozón csak az európai parlamenti képviselettel rendelkező pártok vehettek részt. Simion tagadta, hogy kidobták volna, elmondása szerint abban a szállodában lakott, ahol a konferenciát szervezték, így alkalma volt a lengyel küldöttség és a házigazda VOX több képviselőjével megbeszélést folytatni.

Simion korábban több Twitter-bejegyzésben próbálta azt a látszatot kelteni, hogy az AUR a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárttal együtt (PNTCD) képviseli Romániát a madridi találkozón. Az AUR társelnöke egy Jorje Buxadéval, a VOX egyik EP-képviselőjével készült közös fotót is közzétett, és gratulált "spanyol barátjának" a kezdeményezéshez, kifejezve reményét, hogy februárban Bukarestben fognak találkozni.

A G4Media értesülései szerint Simion úgy jutott be a találkozó helyszínéül szolgáló szállodába, hogy Aurelian Pavelescu, a - Romániából valóban meghívott - történelmi PNTCD elnöke titkárának adta ki magát.

A román lap úgy tudja, Simion korábban több kísérletet is tett arra, hogy meghívassa magát a rendezvényre, a VOX azonban azt válaszolta, hogy ez csak a többi részt vevő párt beleegyezésével lehetséges, márpedig a Fidesz nem járult hozzá, hogy a magyarellenes kirohanásairól és gyűlöletszításáról elhíresült AUR részt vegyen a találkozón. (Basescu barátjának ez már nyilván túl kínos lett volna, a magyar témán túl akár a potenciális román partnerek és az AUR oltáshoz való nem éppen fideszes viszonya miatt - a szerk.)

(MTI)

