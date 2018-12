Azt követően, hogy 1994-ben a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen szerzett diplomát, a Gheorghe Funar vezette kolozsvári polgármesteri hivatalban helyezkedett el a mezőgazdasági osztályon. A lap szerint az ultranacionalista Román Nemzeti Egységpárt 1995-ben alapította meg az ifjúsági szervezetét, amelynek Dacian Ciolos volt az első elnöke. Az év szeptemberében ő szervezte meg az ifjúsági szervezet Kolozsváron tartott első országos tanácskozását. Ezt követően azonban Ciolos Franciaországba távozott, ahol Rennesben, majd Montpellierben tanult.



Nem járt az egyenlőség az országrablóktól

A volt miniszterelnök írásban válaszolt a lap kérdéseire. Elismerte, hogy a kolozsvári városházán dolgozott és hogy diákként több olyan akcióban is részt vett, amelyek szervezői között a Junimea Vatra Romaneasca is ott volt. Azt nyilatkozta azonban, hogy befejezte a tevékenységét a szervezetben, amikor elkezdődtek a PUNR ifjúsági szervezetének a megalakításáról szóló tárgyalások. Arra a kérdésre, hogy töltött-e be valamilyen tisztséget a pártban vagy az ifjúsági szervezetben Ciolos csak azt válaszolta: "nem voltam párttag, tehát nyilvánvaló, hogy nem töltöttem be semmilyen tisztséget a pártban".