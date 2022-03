Külföld :: 2022. március 11. 10:30 ::

Miközben Amerika tagad, a WHO arra szólítja fel Ukrajnát, hogy semmisítsék meg a kiemelten veszélyes kórokozóikat

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, hogy azt tanácsolták az ukrán közegészségügyi szerveknek: semmisítsék meg azokat a veszélyes kórokozókat, amelyek a kutatólaborjaikban találhatóak.



Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

A világszervezet a Reuters hírügynökséggel közölte: az ukrán hatóságokkal már évek óta tartják a kapcsolatot, és igyekeznek segíteni abban, hogy még véletlenül se szivárogjon ki semmi a laborokból.

Ennek az együttműködésnek a részeként a WHO most erősen ajánlotta az ukrán egészségügyi minisztériumnak és más illetékes hatóságoknak, hogy semmisítsék meg a kiemelten veszélyes kórokozókat – írta most a világszervezet, amely azt is egyértelművé tette: attól tartanak, hogy a laborokat szándékosan vagy véletlenül lebombázhatják az oroszok, ezáltal pedig kiszivároghat egy magas fertőzőképességű vírus, amely aztán elindíthat egy járványt Ukrajnában.

A WHO arról nem adott tájékoztatást, hogy pontosan milyen „kiemelten veszélyes” vírusokat tenyészthetnek az ukrajnai laborokban, és azt sem közölték, hogy a tanácsukat aztán megfogadták-e az illetékes hatóságok.

Az oroszok az utóbbi napokban vádolták meg az ukránokat azzal, hogy a laborokban olyan vírusokat fejlesztettek, amelyeket aztán biológiai fegyverként vethettek volna be ellenük. Szerdán az orosz külügyminisztérium szóvivője már egy lépéssel tovább ment ennél, és azt is állította, hogy ezeket a kutatásokat a Pentagon finanszírozta.

Csütörtökön Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő tett egy újabb nyilatkozatot az ügyben. Azt állította: az orosz fegyveres erők bizonyítékot találtak arra, hogy a Pentagon halálos kórokozók titkos, egyebek között vándormadarak általi terjesztésére szolgáló mechanizmus létrehozására irányuló kutatásokat támogatott. Azt mondta: a dokumentumok szerint az amerikai fél azt tervezte, hogy

2022-ben Ukrajnában a madarak, denevérek és hüllők kórokozóival kapcsolatos munkát folytat majd, később áttérve az afrikai sertéspestis és a lépfene vándormadarak általi terjesztése lehetőségének tanulmányozására.

Igor Kirillov, az orosz haderő sugárzás-, vegyi- és biológiai védelmi parancsnoka ezzel kapcsolatban kijelentette: bizonyíték van arra, hogy a harkivi laboratóriumból több mint 140 olyan edényt szállítottak külföldre, amelyek denevérek ektoparazitáit tartalmazták.

A tábornok azt hangoztatta, hogy az amerikaiak célja olyan biológiai anyag előállítása, amely képes szelektíven célba venni különböző etnikai csoportokat, „különösen a szlávokat”. Beszámolója szerint az Egyesült Államoknak sikerült a kijevi, harkivi és odesszai biolaboratóriumok dokumentációjának és az ott tárolt bioanyagoknak nagy részét Lvivbe és Lengyelországba szállítani.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter antalyai sajtótájékoztatóján hivatalos magyarázatot sürgetett az Egyesült Államoktól a laboratóriumok működésére, amelyekben szerinte „etnikai irányultságú” biológiai fegyverek előállítását célzó kísérletek folytak.

A biológiai fegyverek kérdése már odáig fajult, hogy – Oroszország kérésére – pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsa is tárgyal majd erről. A Fehér Ház szerint persze nevetséges, hogy az Egyesült Államokat biológiai, vegyi fegyver bevetésének előkészületével vádolja Oroszország.

(Index nyomán)

