2022. június 15.

Abortuszellenes terhességi központokra és templomokra dobnak Molotov-koktélokat a magzatgyilkosság-párti szélsőségesek Amerikában

Radikális amerikai abortuszpárti aktivisták újabb abortuszellenes terhességi központra dobtak Molotov-koktélt az Oregon állambeli Gresham városában, alig egy héttel azután, hogy hasonló eset történt a New York állambeli Buffalóban - jelentette a LifeNews amerikai hírportál.

A független, abortuszellenes, életpárti hírügynökség tudósítása szerint hasonló, radikális aktivisták korábban már Wisconsin és Oregon államban is Molotov-koktélokat dobtak ottani abortuszellenes csoportok irodáira, valamint egy abortuszellenes terhességi központra a New York állambeli Buffalőban. Ugyanezek a személyek korábban már több mint egy tucat templomot és más abortuszellenes terhességi központot is megrongáltak - írta a LifeNews.

Szombat reggel ezúttal az Oregon állambeli Gresham Pregnancy Resource Centert gyújtották fel - fogalmazott a terhességi központ vezérigazgatójának közleménye. A helyi rendőrség és tűzoltóság nyomozásának első információi alapján a tűzbombát a központ egyik ablakán dobták be az épületbe. Személyi sérülés nem történt.

A robbanószerekkel elkövetett bűnügyekben nyomozó amerikai hatóság (ATF) helyi irodája vizsgálja a mostani gyújtogatási ügyet. Az elkövetők által az épület falán hagyott felirat alapján a Jane's Revenge nevű abortuszpárti aktivista csoport tagjait gyanúsítják a gyújtogatással. Ez a radikális csoport vállalta a felelősséget a Wisconsin állam fővárosában, Madisonban álló abortuszellenes, életpárti szervezet épületének májusi felgyújtásáért is. A szervezet akkor még olyan, erőszakosabb támadásokkal fenyegetőzött, amelyek Wisconsin állam határain túlra is kiterjedhetnek, amennyiben nem teljesítik a törvényes abortusz lehetőségének megtartására vonatkozó követeléseiket. "Wisconsin még csak az első szikra, de ott vagyunk mindenhol az Egyesült Államok területén, és nem adunk ki további figyelmeztetéseket" - írta akkor a Jane's Revenge nevű radikális szervezet.

Mindeközben az amerikai közszolgálati rádió, az NPR szerdán arról tudósított, hogy az Egyesült Államokban egyre többen kérik művi terhesség-megszakítás végrehajtását az orvosoktól. Már 2020-ban megfordult az elmúlt 30 évben tapasztalt trend, amikor még csökkent az abortuszok száma, de az elmúlt években stabilan emelkedni kezdett az esetek száma - áll a Guttmacher Intézet szerdán közzétett jelentésében.

Az 1968-ban alapított, New York-i székhelyű, egészségügyi és közpolitikai kutatásokat végző intézet számításai szerint 2020-ban 930 160 ilyen beavatkozást végeztek az országban, s ez 8 százalékos emelkedést jelent a 2017-es adatokhoz képest. A jelentés szerint a növekedés oka lehet, hogy egyes tagállamokban megnőtt a terhesség-megszakítást társadalombiztosítási finanszírozással végrehajtó egészségügyi létesítmények száma, illetve egyre több lett az alacsony jövedelmű amerikai családok abortuszának finanszírozását támogató civil- vagy magánalapítvány. Az intézet szerint másik ok lehet az, hogy 2019-ben az amerikai szövetségi kormány csökkentette az állami finanszírozású családtervezési program (Title X) támogatását, emiatt kevesebb amerikai jutott olcsó vagy ingyenes fogamzásgátló szerhez.

A jelentés szerint az abortuszok száma leginkább a nyugati parton és a közép-nyugati térségben emelkedett. A szigorúbb szabályozású Missouri államból például a páciensek gyakran a szomszédos Illinois állam egészségügyi létesítményeinek szolgáltatásait vették igénybe, ebben a tagállamban 2017 és 2020 között 25 százalékkal nőtt az abortuszok száma.

További magyarázat lehet - a kutatóintézet szerint - az, hogy az alkotmánybíróság szerepét is betöltő amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság júniusban várhatóan megsemmisíti a Roe kontra Wade néven ismert, 1973-as legfelsőbb bírósági döntést, amely legalizálta a terhességmegszakítást az Egyesült Államokban.

(MTI)