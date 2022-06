Külföld :: 2022. június 16. 07:05 ::

Megkezdődött Romániában a fekete-tengeri földgáz kitermelése

Először került fekete-tengeri földgáz a román gázszállítási rendszert üzemeltető (Transgaz) hálózatba szerdán, miután Black Sea Oil and Gas (BSOG) és koncessziós partnerei, a Petro Ventures Resources, illetve a Gas Plus Dacia megkezdték az energiahordozó kitermelését a Romániához tartozó Midia térségében - jelentette be Virgil Popescu energiaügyi miniszter.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Carlyle magántőke-befektető csoport által alapított BSOG szerdán kapta meg az országos energiaszabályozó hatóság jóváhagyását a Midia földgáz-kitermelési projekt beindításához. A Fekete-tenger kontinentális talapzata alatt található földgáztartalék kitermelésének megkezdését Nicolae Ciuca miniszterelnök is üdvözölte.

A Midia földgázmezőből kitermelt gáz az ország szükségletének 10 százalékát fogja fedezni, és közelebb viszi Romániát az energiafüggetlenség eléréséhez - olvasható a kormány közleményében.

A Midia földgázmező a romániai tengerparttól mintegy 120 kilométerre található. A tenger itt sekély, a talapzat 70 méteres mélységben van. A földgázt 1995-ben, illetve 2007-ben fedezték fel ebben a térségben. A kitermeléshez szükséges 400 millió dolláros beruházásokat a 2018-2022 közötti időszakban végezték el - emlékeztetett az Agerpres hírügynökség.

A BSOG közleménye szerint idén mintegy 0,5 milliárd köbméternyi földgázt termelnek ki, a Midia térségben található 10 milliárd köbméterre becsült földgáztartalékból pedig a következő hároméves időszakban évi 1 milliárd köbmétert terveznek a felszínre hozni. A cég öt tengeralatti szondát helyezett üzembe, az ezekkel kitermelt gázt pedig egy 126 kilométeres, tenger alatti vezetéken juttatja a szárazföldre.

A Fekete-tenger Romániához tartozó kontinentális talapzata alatt másutt is találtak jelentős gáztartalékokat.

A román médiát az utóbbi időben főleg a sokkal ígéretesebb mélytengeri Neptun Deep földgázmező sorsa foglalkoztatta, ahonnan évente tízmilliárd köbméternyi gázt tervez felszínre hozni a kitermelés jogával rendelkező két cég, az osztrák OMV-Petrom és a román állami tulajdonban lévő Romgaz. A román tengerparttól 170 kilométernyire lévő, 7500 négyzetkilométernyi területű Neptun térségben a tenger mélysége helyenként az 1700 métert is eléri. A kitermelés megkezdéséhez szükséges beruházásokat mindeddig azért halogatták, mert a befektetők arra vártak, hogy Románia kedvezőbb adózási feltételeket biztosítson számukra.

Az új offshore-törvény kihirdetése után a román kormányfő kifejezte reményét, hogy 2026 végéig, 2027 elejéig a Neptun Deep földgázmezőn is megkezdődik a kitermelés, így Románia nemcsak saját lakossági és ipari fogyasztásához elegendő gázzal fog rendelkezni, hanem exportképessé is válik majd.

(MTI)