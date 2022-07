A Pentagon vizsgálja annak lehetőségét, hogy vadászrepülőgépekkel szerelje fel az ukrán légierőt. Ez fordulat, korábban ugyanis Washington elzárkózott ettől az ötlettől, mert az amerikai képviselők attól tartottak, hogy Ukrajna orosz területre terjesztené ki a konfliktust. A Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője szerint még nem született hivatalos döntés az ügyben, írja a Bloomberg nyomán az Index.

– fogalmazott a vezérkari főnök.

Ukrajna korábban modern légvédelmi fegyvereket kapott nyugati szövetségeseitől, amivel meg tudta akadályozni, hogy Oroszország a sokkal fejlettebb légierejével felülkerekedjen az országon, emlékeztet a Guardian.

A jelek szerint pedig az USA most már kész megnyitni az ajtót a vadászrepülőgépek Ukrajnába juttatása előtt. Ez akár fordulópontot is jelenthet a háborúban, Ukrajna már jelezte is, szívesen alkalmazna amerikai vadászgépeket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bízik abban, hogy hozzájuthat néhány F–15-öshöz és F–16-oshoz