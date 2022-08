Külföld :: 2022. augusztus 11. 08:33 ::

Kína: az ukrajnai háború kezdeményezője és fő felbujtója az Egyesült Államok volt

Az Egyesült Államok volt az ukrajnai háború kirobbanásának legfőbb okozója, mert sarokba szorították Oroszországot a NATO terjeszkedésével – vélekedett Zsang Hanhuj, Kína moszkvai nagykövete.

A kínai nagykövettel a TASZSZ orosz hírügynökség készített interjút, amelyben Zsang Hanhuj egyebek mellett arról is beszélt: az ukrajnai háború „kezdeményezője és fő felbujtója” kétségtelenül az Egyesült Államok volt, aki most is csak tovább rontja a helyzetet azzal, hogy fegyvereket bocsát Ukrajna rendelkezésére és szankciókkal sújtja Oroszországot.

A végső céljuk az, hogy kimerítsék és összeroppantsák Oroszországot az elhúzódó háborúval és szankciók sorozatával – részletezte Zsang Hanhuj az orosz lapnak.

Ezenkívül úgy vélekedik, hogy Peking és Moszkva kapcsolata a „történelem legjobb szakaszában” van, valamint ellenérzését fejezte ki Nancy Pelosi tajvani látogatásával kapcsolatban is – írja az interjút szemléző Reuters.

(Index)