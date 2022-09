Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója Twitteren kommentálta, hogy elrendelték a részleges mozgósítást Oroszországban.

Podoljak azt írta, hogy az orosz társadalom „meg akarta tudni”, milyen a háború, és most meg is tudhatják, mivel "a határokat lezárták, elrendelték a teljes mozgósítást" (persze ebben is hazudik - a szerk.), korlátozzák a szólásszabadságot, kiküldik a behívóleveleket, és azokat, akik tiltakoznak, tíz évre börtönbe zárják.

Itt az ideje, hogy megfizessenek a gyűlölködésért. Eljött a halál ideje – írta az ukrán elnök tanácsadója.

Russian society wanted to feel the war...Now it fully feels it –



1. closed borders

2. total mobilization

3. no freedom of speech

4. summonses via the Internet and bars

5. 10 years in prison for refusing to be drafted

Time to pay the bills for hating others. Time to die...