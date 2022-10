Külföld :: 2022. október 27. 14:30 ::

Svájci titkosszolgálati tiszt: így forgatta ki a Nyugat az igazságot az ukrajnai háborúban

Egy korábbi svájci titkosszolgálati tiszt a Grayzone információs portálon fejti ki, hogy az ukrajnai tűzszünet eddig az USA és Nagy-Britannia miatt hiúsult meg: az USA és Európa célja Oroszország politikai elszigetelése és gazdasági tönkretétele bármi áron, ehhez Ukrajnát cinikusan kihasználják.

Aki elolvassa a volt svájci titkosszolgálati tiszt, NATO-tanácsadó és könyvszerző („Z hadművelet”), Jacques Baud nyilatkozatait a Grayzone oknyomozó portálon, valószínűleg másképpen fogja érteni a világot. Kijelentései egyáltalán nem illeszkednek abba a képbe, amelyet nyugaton az ukrajnai háborúról, de különösen Oroszországról és Vlagyimir Putyinról festenek. Más szóval, Baud beszámolója az ukrajnai háborúról teljesen ellentmond a legtöbb nyugati médiavisszhangnak.

Baud mindenekelőtt a Grayzone-nak adott interjújában tisztázza: „Minden információ, ami birtokunkban van Ukrajnáról, mondhatom, hogy a mainstream médiában megjelenő információk 100 százaléka az ukrán propagandától származik. Értem ezalatt a számokat, a sérültek számát, a halálos áldozatok számát, az incidenseket, mindent.”

De korántsem ez az egyetlen kijelentés, amelyre egyesek valószínűleg megdörzsölik a szemüket.

Először is, az Egyesült Államokban és Nyugaton szinte előre eldöntött következtetés, hogy Putyin atomfegyvert fog bevetni az ukrajnai háborúban. Baud azonban ennek ellentmond: „Szeptember 21-i beszédében Putyin nem fenyegetőzött kifejezetten nukleáris fegyverek bevetésével.” A Kreml főnöke csak azzal fenyegetőzött, hogy „az összes rendelkezésünkre álló fegyverrendszert” felhasználja, ha „országunk területi integritása” veszélybe kerül". Baud szerint ezek elsősorban a hiperszonikus és többfejes rakétákat tartalmazzák, de a nukleáris robbanófejeket nem.

A biztonsági szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak "no first use" politikája van az esetleges nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy katonai konfliktus esetén biztosan nem Putyin lenne az első, aki megnyomná a nukleáris gombot. Az USA más: az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden ebben az évben az USA esetében eltávolodott ettől az „elsőre csapást mérni tilos” politikától. Washington tehát nyitva tartja az atomtámadás lehetőségét. És még valami: az Egyesült Államok legközelebbi szövetségese, Nagy-Britannia láthatóan szintén kész nukleáris csapást indítani Oroszország ellen vészhelyzetben. Liz Truss korábbi brit miniszterelnök ezt egyértelműen megerősítette Jacques Baud szerint. A Times rádiónak adott interjújában azt mondta: "Készen állok erre."

Másodszor, a háború kitörése óta az USA-nak és Nagy-Britanniának többször is sikerült meghiúsítania az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodást. Már márciusban, nem sokkal a háború kezdete után süket fülekre találtak Putyin szavai, amelyek szerint Ukrajna és Oroszország "nagyon-nagyon közel áll a békemegállapodáshoz". Akkoriban az Egyesült Államok és a Nyugat nyomást gyakorolt ​​Ukrajnára, hogy utasítsa el a kompromisszumot Oroszországgal. Ezzel összefüggésben Baud rámutat arra, hogy Oroszország és Ukrajna között eddig három kísérlet történt a béke megteremtésére – de mindegyiket az USA és a Nyugat már az elején meggátolta.

Az első kísérletre a háború kitörését követő napon, február 25-én került sor. Mint Baud mondja, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt rábeszélte az EU, elvégre egy 450 millió eurós fegyveres "segélycsomagot" már összeállítottak. Hasonló volt a második kísérlet márciusban, mondja Baud. De ismét úton voltak a Nyugatról érkező fegyverszállítmányok - ezúttal 500 milliós értékben.

Boris Johnson akkori brit miniszterelnök (2019-2022) még kifejezetten Kijevbe is elrepült, hogy befolyásolja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és megakadályozza a békemegállapodást. Harmadik próbálkozásra Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök békemegállapodást akart kötni. De itt is közbeszólt Boris Johnson. Miután „váratlanul” Kijevbe repült, Johnson az ukrán fővárosban tartott sajtótájékoztatón egyértelművé tette: „Nincs tárgyalás az oroszokkal. Harcolnunk kell. Nincs helye az oroszokkal folytatott tárgyalásoknak”. Valószínűleg az USA és Európa nevében beszélt.

Harmadszor, Baud szerint Ukrajnát cinikusan kihasználja a Nyugat. A Nyugat szemszögéből nézve az ukrajnai háború kizárólag arra irányul, hogy Oroszországot térdre kényszerítse, és gazdaságilag tönkretegye. És Ukrajna? „A valóságban senki sem törődik velük” – mondja Baud. Elsősorban az Egyesült Államok stratégiai érdekeit szolgálja. Az USA és a Nyugat azonban meglehetősen rosszul számolt.

Mert: "Az eredeti cél Oroszország provokálása volt, hogy szankciókkal tönkre tudja tenni gazdaságát." De a probléma most az, hogy a szankciók hatástalanok. Azt feltételezték, hogy Oroszország gyorsan összeomlik alattuk – magyarázza Baud. A várakozásokkal ellentétben Oroszország nem omlott össze, és elszántan küzd tovább.

Az egykori titkosszolgálati tiszt így foglalta össze a Nyugat szankciópolitikáját: „Szankciókat szankciókra vetettünk ki, anélkül, hogy ezzel bármit is elértünk volna.” Következtetése: A Nyugat „saját hibájának áldozata lett”. Sőt: a nagy vesztes a jelenleg energia- és gazdasági válságba süllyedő Európa. De a legnagyobb szenvedő Ukrajna, amely csupán gyalog a Nyugat sakktábláján.