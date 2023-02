Külföld :: 2023. február 5. 21:48 ::

A "német demokrácia" ismét a német nacionalistákban látja a fő ellenséget

Több alkalommal foglalkoztunk már portálunk hasábjain olyan történésekkel, melyek még más jobboldali oldal felületein sem feltétlenül jelennek meg, ennek nyilván több oka van. Elvégre nem lehet úgy szörnyülködni a kormánypárti médiában a németországi állapotokon, ha az a reakció adott esetben például Köves Slomó rosszallását is kiváltaná. Márpedig most is egy ilyenről van szó.



Az N.S. Heute legfrissebb száma - Pressefreihet verteidigen (Védd meg a szólásszabadságot!) (forrás: Die Heimat)

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott Sascha Krolzig a napokban, ő az N.S. Heute elnevezésű politikai magazin főszerkesztője. Természetesen a lapot hiába keressük az újságárusoknál, hazafias portálokon és rendezvényeken meg lehet ugyan vásárolni, de nagyjából ahhoz hasonlítható a szerepe, mint ami egy diktatúrában a szamizdat kiadványoké.

A publicista természetesen nem követett el semmilyen erőszakos cselekményt, nem buzdított senkit ilyesmire, csupán az által fenntartott lap hazafias értékrend alapján vizsgálta Németország és Európa történéseit. A dortmundi ügyészség első körben több tucat lapszámot nevezett meg, amelyek alapján vádolták, ebből végül csak négy maradt, amelyek alapján elítélte a bíróság, olvashatjuk a Die Heimat hazafias szervezet felületein.



A kép egy korábbi tárgyaláson készült, finoman szólva ironikus a háttérben a Justiz felirat, mely németül igazságszolgáltatást jelent... (forrás: Alex Völkel / www.nordstadtblogger.de/)

A "német demokrácia" nyelvére lefordítva ez úgy hangzott, "felbujtás etnikai csoportok ellen", "alkotmányellenes szervezetek propagandaanyagainak terjesztése", ezért kapott 12 hónap börtönbüntetést felfüggesztve. Továbbá a perköltségeket is neki kell megfizetnie, ami mintegy 1300 euró. Innen Magyarországról csak azt tudjuk üzenni és kívánni, hogy szabadságot a politikai foglyoknak, sok erőt és kitartást a német nacionalistáknak!

L. J. – Kuruc.info