A New York Times perre megy, amiért nem adták ki von der Leyen Pfizer-SMS-eit

A The New York Times bírósághoz fordul az Európai Bizottság ellen, amiért az uniós intézmény nem adta ki az elnök, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti szöveges üzeneteket – írja a Politico.eu.

A pandémia során az EU számos gyógyszeripari vállalattól, köztük a Pfizer/BioNTech-től is nagy tételben vásárolt koronavírus elleni vakcinákat, 2021-ben a The New York Times azt írta, hogy a szerződés előkészületei során Ursula von der Leyen privát szöveges üzeneteket váltott Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával. A Pfizer-szerződéseket viszont azonnal titkosították. A per az Európai Unió Bírósága előtt fog zajlani. Az amerikaiak azzal érvelnek, hogy a Bizottságnak jogi kötelessége lenne kiadni az üzeneteket, amelyek információkat tartalmazhatnak a több milliárd euró értékű Covid-19-dózisok megvásárlásáról szóló üzletekről.

A keresetet még január 25-én adták be, de csak hétfőn tették közzé az Európai Bíróság nyilvános nyilvántartásában, ugyanakkor részletes információk még nem érhetők el online. Két, az ügyet ismerő személy megerősítette az ügy részleteit a Politicónak.

A New York Times nem akart nyilatkozni az ügyben, a Bizottság pedig még nem válaszolt a lap megkereséseire.

(Mandiner nyomán)