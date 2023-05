Külföld :: 2023. május 25. 21:50 ::

Gripennel is röpködhet néhány ukrán

Svédország vizsgálja annak lehetőségét, hogy néhány kiválasztott ukrán vadászpilóta tesztrepülést végezhessen a skandináv ország Gripen vadászrepülőgépeivel - jelentette be Pal Henning Jonson svéd védelmi miniszter a TV4 svéd televíziós csatorna csütörtöki adásában.

A tárcavezető azonban azt a korábbi bejelentést is megismételte: Stockholm jelenleg nem tervezi, hogy Gripen vadászgépei közül akár egyet is Kijevnek küldjön, mert mind a hat vadászrepülőgép-hadosztályára szüksége van Svédország területének védelme érdekében.

"Ez a mostani ügy arról szól, hogy az ukránok többször kérték, hogy kipróbálhassanak különféle típusú - Tornado, F-16-os és Gripen - vadászrepülőgépeket, hogy tesztelni tudják mindazokat a típusokat és rendszereket, amelyeket mi is és más országok is működtetnek" - fogalmazott Jonson. - "Most azt a lehetőséget mérlegeljük, hogy az ukránok tesztelhessék a Gripenjeinket" - tette hozzá.

Egy ilyen katonai együttműködési kezdeményezés a gyakorlatban tesztrepüléseket, repülőgép-szimulátorok kipróbálását és a vadászrepülőgépek földi irányítórendszereinek a tanulmányozását jelentené.

"Ehhez további döntésekre van szükség mind az ukrán, mind a svéd oldalon" - tette hozzá a svéd védelmi miniszter.

A JAS 39 Gripen vadászgépeket a védelmi felszereléseket előállító Svenska Aeroplan AB (SAAB) svéd nagyvállalat gyártja.

(MTI)