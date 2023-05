Külföld :: 2023. május 25. 22:12 ::

Kadirov: Csecsenföld több mint 26 ezer harcost küldött a hadműveleti övezetbe

Csecsenföld több mint 26 ezer harcost küldött az ukrajnai hadműveleti övezetbe, akiknek csaknem fele önkéntes - közölte Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője csütörtökön a Telegram-oldalán.

"A különleges katonai művelet kezdete óta több mint 26 ezer embert küldtek Csecsenföldről a műveleti térségbe, köztük 12 ezer önkéntest, akik gyorsított kiképzésen estek át a Szpecnaz (különleges alakulat) orosz egyetemének gudermeszi bázisán. Jelen pillanatban Csecsenföld több mint hétezer harcosa védi Oroszország érdekeit a hadműveleti övezetben" - írta Kadirov.

Mint fogalmazott, a csecsen harcosok nemcsak a frontvonalon teljesítenek szolgálatot, de a műszaki-logisztikai ellátásban is közreműködnek.

Ramzan Kadirov arról is beszámolt, hogy az apjáról, Ahmat Kadirovról elnevezett regionális társadalmi alapnak köszönhetően 1014 különleges technikai eszközt bocsátottak az ukrajnai hadművelet rendelkezésére: a többi között 145 páncélozott járművet, 931 kvadrokoptert, 344 éjjellátó készüléket, 325 hőkamerát, valamint több mint 28 ezer korszerű telekommunikációs eszközt.

Közölte azt is, hogy csapatai mindemellett rendszeresen segítséget nyújtanak az orosz erők ellenőrzése alá került térségek lakóinak. Kadirov szerint eddig 22 ezer tonna humanitárius segélyt szállítottak le a régióba, ideértve mentőautókat, orvosi eszközöket, gyógyszereket, létszükségleti cikkeket és építőanyagokat is. A csecsen vezető hozzátette, hogy az Ahmat-Hadzsi Kadirov alap segítséget nyújt a sebesültek gyógyításában és rehabilitációjában, illetve pénzügyi támogatást is nyújt.

(MTI)