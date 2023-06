Külföld :: 2023. június 8. 22:42 ::

Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolatfelvétele mellett szállt síkra Rijádban az amerikai zsidó külügyminiszter

Az Egyesült Államok továbbra is fontos szerepet kíván játszani Izrael és a közel-keleti térség országai, köztük Szaúd-Arábia kapcsolatának normalizálásában - szögezte le csütörtökön Szaúd-Arábiában Antony Blinken amerikai külügyminiszter.

Szaúdi kollégájával, Feiszal bin Farhán Ál Szaúddal közös rijádi sajtótájékoztatóján Blinken azt állította: a kapcsolatok normalizálása az egész régió előnyére válik.

Feiszal bin Farhán Ál Szaúd mindazonáltal azt mondta, a normalizálódás feltétele a palesztin kérdés rendezése, különös tekintettel a kétállami megoldásra.

A sajtótájékoztatón Blinken elmondta azt is, hogy Washington napirenden tartja az emberi jogok kérdését az amerikai-szaúdi kapcsolatokban. "A modernizáció, köztük az emberi jogok kiszélesítése Szaúd-Arábia érdeke is" - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy szaúdi látogatása során szóba került a királyságban őrizetben lévő amerikai állampolgárok ügye is, ám részleteket nem árult el erről.

Feiszal bin Farhán Ál Szaúd a maga részéről elmondta, a királyságban valóban "jelentős reformokat valósítottak meg", ám e kezdeményezéseket a kormány "a szaúdiak szükségleteihez és elképzeléseihez igazítja, nem más országokból érkező nyomás alapján dönt". Kiemelte, Rijád mindig kész a párbeszédre, de ha cselekszik, "a saját érdekeit nézi".

Szíriára kitérve Blinken leszögezte: Washingtonnak nincs szándéka helyreállítani a diplomáciai kapcsolatokat Damaszkusszal.

A szaúdi tárcavezető emellett elmondta: bár a felek bizonyos kérdéseket másként látnak, olyan módszerek kidolgozásán fáradoznak, melyek lehetővé teszik az együttműködést.

Továbbá kifejezte abbéli reményét, hogy az Egyesült Államok részt vesz a királyság polgári nukleáris programjának fejlesztéseiben, bár hozzátette: vannak más potenciális partnereik is.

Blinken Rijádban egyeztetett a jemeni nemzetközi kormány vezetőjével, Rasád al-Alímivel is, akinek kifejezte aggodalmát a húszi lázadók támadásai miatt - közölte az amerikai külügyminisztérium. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a polgárháborúban érintett minden félnek tárgyalóasztalhoz kell ülnie, hogy új, a mostaninál átfogóbb tervet dolgozzanak ki a harcok lezárására.

A nap folyamán Blinken részt vett az Iszlám Állam terrorszervezet ellen harcoló, több mint 80 országot tömörítő nemzetközi koalíció külügyminisztereinek találkozóján is. A megbeszélésen az amerikai diplomácia vezetője csaknem 150 millió dolláros támogatást jelentett be a dzsihadisták által egykor ellenőrzött szíriai és iraki régiók számára.

(MTI)