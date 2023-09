Külföld, Videók :: 2023. szeptember 19. 20:56 ::

"Német"ország: házkutatások, letartóztatások - 700 rendszerőrrel támadtak a Hammerskinsre

Tovább zakatol a germanofób gőzhenger az egykori Németországban. A héten a héber rend őrei lecsaptak a Berlin Breedre, valamint egy drezdai NS-koncertre is.

Ma délelőtt Nancy Faeser (SPD) szövetségi belügyminiszter feloszlatta a Hammerskins nevű nemzetiszocialista csoportot. A rendőrség reggel óta hajtja végre az egyesület felszámolását, és országszerte 28 gyanúsítottnál végeztek házkutatást. Összesen tíz szövetségi államban voltak ennek megfelelő razziák: Rajna-vidék-Pfalzban, Bajorországban, Baden-Württembergben, Berlinben, Brandenburgban, Hessenben, Mecklenburg - Előpomerániában, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Türingiában és a Saar-vidéken. Faeser belügyminiszter szerint az akcióban 700 rendőr vesz részt országszerte.



A Hammerskins Nemzetek címerei - mától tiltott önkényuralmi jelkép az egykori Németországban

A schwerini belügyminisztérium szerint Mecklenburg-Elő-Pomerániában fegyvereket találtak, többek között gránátokat, számszeríjakat és tőröket. Emiatt tűzszerészeket kellett akcióba léptetni. Az SWR információi szerint a pfalzi Schifferstadtban egy lakást kutattak át. Az érintett személy állítólag a csoport európai vezetője volt, aki egy zenei stúdiót vezetett.



Országos razzia Németországban

A Wismal melletti Jamelben letartóztatták a csoport egyik állítólagos vezetőjét, Sven Krügert is. Krüger Gägelovban az NPD/Die Heimat önkormányzati képviselője. Lakását 60 kommandós kutatta át. Hammerskins-emléktárgyakat kerestek, valamint készpénzt foglaltak le.



Egy őrizetbe vett férfit kísér a rendőrség Mecklenburg-Előpomerániában

A hatóságok 130 körülire becsülik a Hammerskins németországi taglétszámát. Az egyesület az alkotmányos rend és a "nemzetközi megértés eszméje" (!) ellen irányult a hatóságok indoklása szerint. Az egyesület célja és tevékenysége - állítólag - ellentétes a büntetőjoggal. A csoport koncertrendezvényein "a jobboldali szélsőséges elképzelésekkel nem rendelkezőket is ideologizálják". Az egyesület tagjai küzdősportokban is aktívak. Biztonsági körök információi szerint "jobboldali szélsőséges események" biztonsági szolgálataként is tevékenykedtek.



Egy rendőr bizonyítékokat hoz ki egy berlini lakásból

"A tilalom kemény csapás a szervezett jobboldali szélsőségességre" – mondta a szövetségi belügyminiszter. Ez "egyértelmű jelzést ad a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. A jobboldali szélsőségesség még mindig a legnagyobb szélsőséges fenyegetés demokráciánkra". Hangsúlyozta: "ezért továbbra is teljes elszántsággal fellépünk a jobboldali szélsőséges struktúrák lerombolása érdekében."



Az Usedom melletti Zempinben kedd reggel házkutatást tartottak a rendőrök egy gyanúsítottnál

Michael Ebling (SPD), Rajna-vidék-Pfalz tartomány belügyminisztere szerint nem szabad elnézőnek lenni, ha jobboldali szélsőségekről van szó. "A tiltó intézkedések ismét azt mutatják, hogy intenzíven lépünk fel a jobboldali szélsőségek ellen." Lehetőség szerint korlátozni kell a "jobboldali szélsőségesek cselekvési lehetőségeit".



Rendőrök egy berlini lakás előtt

A zöldpárti politikus és a Rajna-vidék-Pfalz Bundestag tagja, a pakisztáni születésű Misbah Khan "fontos csapásról" beszélt a jobboldali színtéren. "De többre van szükség a "fenntartható fellépéshez a növekvő jobboldali színtér ellen - például a jobboldali hálózat pénzügyi struktúráinak levágására és lefegyverzésére."



Michael Ebling (SPD), Rajna-vidék-Pfalz tartomány belügyminisztere szerint nem szabad elnézőnek lenni, ha jobboldali szélsőségekről van szó

Christian Pegel (SPD), Mecklenburg - Előpomeránia belügyminisztere szerint "a mai intézkedések gyengítik a jobboldalt és erős jelzőerővel bírnak."

A szövetségi belügyminisztérium szerint a szövetségi és tartományi kormányok több mint egy évig dolgoztak együtt a tilalom előkészítésén. Együttműködésre került sor az amerikai partnerhatóságokkal is.



Sven Krüger (NPD) rendőrök gyűrűjében

A Hammerskins főként konspiratív módon szervezett zenei rendezvényeket rendezett. A Hammerskins-szel együtt a belügyminisztérium a Crew 38 támogató csoportjukat is betiltotta. A névben szereplő "38" az ábécé harmadik és nyolcadik betűjét jelenti - C és H, amelyek viszont a "Crossed Hammers" kifejezést jelentik. A Hammerskins-logó két keresztbe tett kalapácsból áll. Az egyesület betiltásával a jelképei nyilvánosan nem használhatók. A Hammerskins fő bevételi forrását a CD-k és pólók forgalmazása jelentette.

A Brandenburgi Alkotmányvédelmi Hivatal szerint a Hammerskins Nation célja, hogy megvédje a fehér fajt, és egyesítse az összes skinheadet világszerte. A fogaskerék előtt keresztbe tett ácskalapácsok a "fehér munkásosztályt" jelképezi, amely elkötelezettnek tartja magát David Lane amerikai szélsőjobboldali mozgalmár mottója mellett. A "14 szava" a következő: "Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét."



Razziázó rendőrök

Benjamin Jendro, a rendőrszakszervezet (GdP) szóvivője közleményben köszönetet mondott a razziát előkészítő és végrehajtó katasztrófavédelemnek és ügyintézőknek. "Hazánkban nagyon sok tere van a demokratikus diskurzusnak és a különböző véleményeknek. De a szélsőséges elképzeléseknek egy hüvelyknyi hely sem maradhat. A biztonsági hatóságok ma ismét bebizonyítják, hogy nincs helye kétségnek."

Az elmúlt években betiltott szélsőjobboldali szervezetek közé tartozik a Combat 18 és a Nordadler. A tárca szerint ez a 20. betiltott szélsőjobboldali szervezet.



Misbah Kahn zöldpárti politikus szerint fontos csapás ez a szélsőjobboldalra. Kahn egyébként Pakisztánban született...

A Hammerskins Deutschland az Egyesült Államokban 1988-ban alapított Hammerskins Nation csoport tagja. Németországban az 1990-es évek eleje óta létezik. A jobboldali szélsőséges skinhead színtéren elit "testvériségének" tartja magát.

A szövetségi belügyminisztérium szerint a Hammerskins Deutschland egyesület, regionális tagozatai és alszervezete, a Crew 38 harciasan és agresszív módon sérti az alkotmányos rendet. Nyilván a koncertek szervezésével...



Christian Pegel (SPD), Mecklenburg-Előpomeránia belügminisztere elégedett a Hammerskins betiltásával

Solidarität mit Hammerskins Deutschland! Freiheit für alle Nationalsozialisten!

A németországi WDR tudósítása:



