Kiszeretett az antiszemita sáskákból Edith Bruck "magyar származású holokauszttúlélő"

Már nem pártolom a migránsok befogadását, mert minél többen érkeznek, annál több antiszemitizmust hoznak magukkal - hangoztatta Edith Bruck Olaszországban élő "magyar származású holokauszttúlélő" a LaPresse olasz hírügynökségnek pénteken.

A kilencvenkét éves írónő úgy nyilatkozott, a világon végigáramló antiszemitizmus a lehető legnagyobb mértékben elkeseríti.

"Nem jelent számomra azonban meglepetést, mivel az antiszemitizmus mindig is létezett, és soha nem lehet kiirtani. Nem félek, de sajnálom azt, ami történik" - jelentette ki. Drámainak és kétségbeejtőnek nevezte a jelenlegi helyzetet, hangoztatva, hogy egész életét az antiszemitizmus elleni küzdelemnek szentelte. "Sajnálom, hogy az emberiség nem változik, és semmit nem tanul a múltból" - jelentette ki.



Fotó: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images

A Tiszakarádon született, a koncentrációs táborokat gyerekként túlélő Edith Bruck elmondta, demokratikusnak tartja magát és baráti körét, akikkel mindig is a menekültek és mindazok befogadása mellett foglalt állást, akik a tengeri átkelésben kockáztatták életüket.

"De mi lett ennek az eredménye Franciaországban? Nyolcmillió muzulmán: közöttük vannak sajnos, akik eltanulták az antiszemitizmust, és a falakra Dávid-csillagot rajzolnak" - hangoztatta Edith Bruck.

Hozzátette, a migrációt pártolóknak korábban az azt ellenző olasz jobboldali politikusokkal, Matteo Salvinivel és Giorgia Melonival "volt bajuk, de már mi is szemléletet váltottunk (..). Mindig is a migránsok befogadása mellett álltam ki, most viszont már nem így gondolom, mert minél többen érkeznek, annál több antiszemitizmust hoznak magukkal".

Edith Bruck megjegyezte, egész életét az egyenlőségnek és a más vallások iránti tiszteletnek szentelte. "De ma már nem mondom, hogy engedjük be őket" - utalt a migránsokra.

Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban hangoztatta, hogy a világ összes háborúját elítéli, de azt, ami most zajlik, barbárságnak tartja.

(Persze ment most is a hazudozás, a zsidó 444 testvérlapjaként működő "tényellenőrző Lakmusz sem értékelte bizonyítotttényként a csecsemőlefejezéseket. Az auschwitzi a "véres foci" is a lámpaernyő szintjét hozó legendának tűnik... - a szerk.) "Nincsenek szavak arra, amikor egy kisgyereket lefejeznek. A kibucokban történt mészárlás híre megfojtott, nem kaptam levegőt. Rögtön az jutott eszembe, amikor Auschwitzban egy német játékból egy véres gyermekfejet rugdosott (...) ez terrorizmus, és nem akarom, hogy a világ bármelyik gyermekéhez hozzáérjenek, akármilyen vallású is legyen" - mondta Edith Bruck.

Az interjú megelőzte az antiszemitizmus, a terrorizmus, a vallási gyűlölet ellen készülő megmozdulást, amelyet Matteo Salvini, a Liga vezetője hirdetett meg Milánóban, szombaton. Salvini Edith Bruck szavait idézte közösségi oldalán a demonstrációt hirdető bejegyzésekben.

(MTI)