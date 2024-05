Videók :: 2024. május 10. 16:24 ::

Mi Magunk: hogy kerül egy Pride-szervező a tanári karba?

Ismét kényes témákat feszegettek a Mi Magunk adásában. Kitértek arra, hogyan lehet iskolapszichológus a Budapest Pride egyik leghírhedtebb aktivistája? Beszéltek az amerikai lobbigépezetről is, aminek jelenleg a csúcsra járatására törekszik a pozícióját féltő hatalom: behálózott magyar influenszerek, kigolyózott nem csatlakozók, de megjelenik a pornóipar szerepe is. Emellett szó esik még Mahmúd Ahmadinezsád látogatásáról, a Rafah elleni támadásról, valamint arról is, hogy a legújabb Klaus Schwab-féle őrület ezúttal Oroszországból jelentkezik - írják a videó felvezetőjében.