2023. december 5. 08:04

Politikai megoldást szorgalmaz a mianmari junta vezetője

Politikai megoldásra szólította fel kedden a Mianmart irányító junta vezetője a katonaság ellen harcot folytató, többnyire etnikai közösségekhez tartozó milíciákat.

"Ha ezek a szervezetek folytatják a bolondozást, annak a helyi közösségek fogják meginni a levét" - figyelmeztetett Min Aung Hlaing a Global New Light of Myanmar című állami újságban. A juntát a kínai, a thaiföldi és az indiai határ környékén is támadások érik, és az ország elnöke nemrég arról beszélt, hogy Mianmar a széthullás szélére sodródott.

"Tekintettel kell lenni az emberéletekre, ezért ezeknek a csoportoknak politikai úton kell megoldaniuk a problémáikat" - húzta alá Min Aung Hlaing.

Október végén San államban három, etnikai alapon szerveződött milícia fogott össze, és több települést elfoglaltak a kínai határ mentén. Az ENSZ szerint a harcokban mintegy 250 civil halt meg, köztük gyerekek is, és mintegy félmillióan váltak földönfutóvá.

A sani sikereken felbuzdulva a felkelő csoportok Kajah államban is támadást indítottak a junta ellen, és saját állításuk szerint ellenőrzésük alá vonták az állam székhelyének egy részét is.

A 2021-es puccs után alakult emigráns kormány visszautasította a junta vezetőjének felszólítását.

"Miután a hadszíntéren vereséget vereség után szenvednek el, keresik a kiutat. Lehetne értelmes párbeszédet folytatni, ha a katonaság garantálná, hogy nem vesz részt a politikában, és aláveti magát egy választott kormánynak" - fogalmazott Kyaw Zaw, a Nemzeti Egységkormány szóvivője.

(MTI)