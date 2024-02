Külföld :: 2024. február 12. 22:23 ::

Koszovói szerbek tüntettek a szerb dinár használatának betiltása miatt

Több ezer koszovói szerb vonult utcára hétfőn Kosovska Mitrovicán, tiltakozva amiatt, hogy Pristina bejelentette, február elsejétől fokozatosan megszünteti a szerb dinár használatát.

A tüntetők szerint a pristinai döntés sérti a Koszovóban élő szerbek jogait, és ellehetetleníti a koszovói szerbek életét.

A koszovói nemzeti bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénznem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható. A lépés felháborodást keltett a helyi szerbek körében, és Belgrád is reagált, mivel a hivatalos adatok szerint a koszovói szerb lakosság mintegy fele kapja nyugdíját, fizetését vagy a szociális támogatást a szerb költségvetésből dinárban.

Az észak-koszovói, többségében szerbek lakta településeken mindig is a szerb dinár volt a fő fizetőeszköz. Akkor is az maradt, amikor lezárult az 1998-1999-es koszovói háború, és azt követően is, hogy Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, míg az ország többi részén előbb a német márka, majd az euró vált a hivatalos pénznemmé.

A múlt héten Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök és Albin Kurti koszovói miniszterelnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának ezzel a konfliktussal foglalkozó ülésén is összecsapott. A szerb elnök emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolta meg a koszovói kormányt, miközben Albin Kurti védelmébe vette a döntést, mondván, hogy a Belgrádból nem hivatalos úton - tehát nem a koszovói központi bankon keresztül - érkező pénzek követhetetlenek, ezért illegális tevékenység folytatására biztosítanak lehetőséget.

Albin Kurti a koszovói szerbeknek azt üzente, hogy nem a törvényesen érkező pénzek betiltásáról van szó, csupán arról, hogy a szerb dinár a jövőben "nem érkezhet zsákokban", hanem a központi bankon keresztül, és euróban lehet azt felvenni, Koszovóban ugyanis az euró a hivatalos fizetőeszköz.

Az Európai Unió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszország, Németország és Franciaország a központi bank lépésének elhalasztását kérte annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a további feszültségek. A pristinai vezetés ezért úgy döntött, hogy fokozatosan vezeti ki a szerb dinárt, hogy minden koszovói szerbnek legyen ideje euróalapú számlát nyitni. Pristina azonban azt nem közölte, mikor jár le ez a türelmi időszak.

(MTI)