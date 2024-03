Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. március 27. 15:48 ::

Belga miniszter: az Iszlám Állam Horászán jelenti a legnagyobb dzsihadista fenyegetést

Az Iszlám Állam Horászán (ISKP) közép-ázsiai terrorcsoport jelenti a legnagyobb dzsihadista fenyegetést Belgiumra nézve - mondta Paul Van Tigchelt belga szövetségi igazságügyi miniszter a VRT flamand nyelvű műsorszolgáltatónak adott nyilatkozatában.

A nyugati sajtóban megszólaló szakértők szerint az ISKP felelős a múlt pénteken Moszkva mellett, a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központnál végrehajtott mészárlásért, amelynek 139 halottja és - a legfrissebb, az orosz kormány által szerda reggel közölt adatok szerint - 360 sebesültje van.

Van Tigchelt felhívta a figyelmet, hogy a szomszédos országokban már letartóztattak állítólagos ISKP-szimpatizánsokat, és a belga hatóságok szorosan figyelemmel kísérik az eseményeket. " Belgiumban is tartózkodnak olyan személyek, akik a horászáni térségből jöttek, de ettől a szervezettől származó konkrét terrorterveket egyelőre még nem észleltünk.

Az igazságügyi miniszter úgy véli, ISKP nem arra törekszik, hogy embereket küldjön a térségből terrorcselekmények végrehajtására, hanem inkább helyi szimpatizánsokat igyekszik inspirálni.

Van Tigchelt arra is rámutatott, hogy az Iszlám Állam kalifátusa megszűnt létezni, "de ideológiája fennmaradt, és gyorsan terjed". "A legnagyobb fenyegetést számunkra most az ISKP jelenti. Minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetnünk, hogy megakadályozzuk e csoport megerősödését" - hangsúlyozta.

Közölte, hogy Belgium egyelőre nem tervezi, hogy Franciaországhoz hasonlóan, megemelje a terrorfenyegetettségi szintet. "Tavaly október óta a 3-as (komoly fenyegetettség) szinten működünk. A szint emelése azt jelentené, hogy nagyon komoly, közvetlen, konkrét terrorkockázat áll fenn, jelenleg pedig nincs erről szó"- mondta.

A De Standaard napilap arról ír, hogy a belga biztonsági szolgálatok nagyon komolyan veszik a terrorfenyegetéseket, és hangsúlyozzák, hogy az elmúlt évben több terrorkockázattal kapcsolatos hírszerzési vagy igazságügyi aktában is megjelentek gyanús közép-ázsiai gyökerekkel rendelkező személyek.

A szövetségi ügyészség arról számolt be, hogy az ISKP "a figyelmük középpontjában" áll, de részleteket nem közölt, hogy ne veszélyeztesse a folyamatban lévő nyomozásokat.

(MTI)