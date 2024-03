Külföld, Tudomány és technika :: 2024. március 29. 06:56 ::

Roszatom: kedvezők a gyorsneutronos reaktorok tapasztalatai

Kedvezőek a gyorsneutronos reaktorok (BN) tapasztalatai, biztonságosan, környezetbarát módon, gazdaságosan termelnek energiát - mondta Andrej Szmelov, a Roszatomhoz tartozó Belojarszki Atomerőmű technológiai csoportjának vezetője csütörtökön az erőműben külföldi újságíróknak.

A szakember a két gyorsneutronos blokkot is működtető Belojarszki Atomerőműben a március 26-án zárult Atomexpohoz kapcsolódó rendezvényen ismertette, az urániumot és plutónimot tartalmazó MOX üzemanyagot használó gyorsneutronos reaktorokban nemcsak áramot termelnek, hanem alkalmasak arra is, hogy a hagyományos atomerőművekben keletkező kiégett üzemanyagot megfelelő átalakítás után újra felhasználják.

Andrej Szmelov elmondta: a gyorsneutronos technológia lényege, hogy azzal a rendelkezésre álló uránkészlet felhasználhatósága sokszorosára nő, a kiégett üzemanyag újrahasznosítható, csökken a végleges elhelyezésre kerülő nukleáris hulladék mennyisége és sugárzási szintje.

Hozzátette, azzal, hogy a kiégett üzemanyagot újrahasznosítják, a nukleáris energiatermelés fenntarthatóvá válik.

Ilja Filin, a Belojarszki Atomerőmű főmérnökének első helyettese elmondta, a gyorsneutronos atomerőműben használt üzemanyagot folyamatosan fejlesztik a szakemberek, és abba a fázisba jutottak, hogy ma már csak évente kell a nukleáris üzemanyagot cserélni.

Megjegyezte: a gyors neutronos blokkok egyik jellemzője, hogy azok egy esetleges üzemzavar esetén emberi beavatkozás nélkül is biztonságosan visszahűthetők.

A szakemberek abban bíznak, hogy a későbbiekben, amikor a technológia exportképessé válik, több ország is élhet majd a nukleáris energiatermelés során a gyorsneutronos technológia adta előnyökkel. Elképzelhetőnek nevezték, hogy akár a Paksi Atomerőmű kiégett nukleáris üzemanyagát is feldolgozzák Oroszországban, és az épülő Paks II. Atomerőmű is használhatna majd újrahasznosított üzemanyagot.

Jelenleg a Belojarszki Atomerőműben két blokk működik, ez az egyetlen olyan atomerőmű a világon, amely több mint negyven éve gyorsneutronos reaktortechnológiával kereskedelmi üzemben termel. A két működő blokk összes beépített teljesítménye 1485 megawatt.

(MTI)