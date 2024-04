Jéna városában van egy ház, melyet a Zöld Párt üzemeltet, s egyben a baloldali szélsőséges színtér egyik helyi központja. A "Zöld Ház" (Das Grüne Haus) a Schillergäßchen 5. szám alatt található. A külvilág számára konszolidáltnak és baloldali liberálisnak mutatják be magukat. Az önbevallás szerint a házat üzemeltető egyesület vezetését a jénai Zöld Kerület Egyesület elnöksége látja el. A bérlői listán szerepel a zöldek kerületi szövetsége, a Zöld Városi Tanács csoportja, a Zöld Fiatalok, a NABU Jena és a Greenpeace helyi csoportja.

Az AfD információi szerint - akik ezügyben kérdést is tettek fel a szövetségi kormánynak a Bundestagban - Németország talán legfontosabb baloldali szélsőséges szervezete, a Rote Hilfe (Vörös Segítség) és a Solikreis Jena (Jénai Szolidaritási Kör) is a házban lakik. Ez utóbbi a baloldali szélsőséges erőszakos bűnözők iránti feltétlen szolidaritást képviseli. A jénai származású Simeon Ravi Trux mellett is kampányolnak, aki Budapesten tagja volt a kalapáccsal és egyéb eszközökkel járókelőkre támadó Hammerbande csoportjának.