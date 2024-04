Külföld, Háború :: 2024. április 12. 11:30 ::

Wall Street Journal: Irán 48 órán belül megtámadja Izraelt

Irán 48 órán belül támadást intéz Izrael ellen – írja az általában jól értesült Wall Street Journal amerikai újságra hivatkozva a Jiszráél Ha-Jóm izraeli hírportál. Amint azt korábban Irán legfelsőbb vezetője is bejelentette mindenképpen megbosszulják az április 1-jén a damaszkuszi iráni konzulátus elleni izraeli légitámadást, amelynek során mások mellett életét vesztette Mohammed Reda Zahedi (Abu Mahdi), az Iráni Forradalmi Gárda különleges egységének számító Kudsz (Jeruzsálem) Erő főparancsnoka – írja az israelhayom.com és a politico.com.



Izrael iráni támadásra készül (fotó: Jiszráél Ha-Jom)

Teherán a damaszkuszi konzulátus elleni április 1-jei izraeli légitámadás után előbb a nagyvilágban levő izraeli külképviseletek elleni támadást helyezte kilátásba, de később bejelentette, hogy Izrael területe ellen kíván támadást végrehajtani. A Politico értesülése szerint Irán nagyszabású megtorló támadást kíván végrehajtani Izrael ellen, de azért nem olyan mértékűt, amely kirobbanthatna egy Amerikát is beavatkozásra kényszerítő (Izrael védelmében – H. J.) regionális háborút. Az újság úgy tudja, hogy Teherán erőteljes rakéta- és dróntámadást tervez végrehajtani Izrael ellen.



Mohammed Reda Zahedi – Kudsz Erő főparancsnoka (fotó: Fars Media Corporation)

Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője a damaszkuszi iráni konzulátus elleni izraeli légicsapás után kijelentette:

Amikor idegen földön megtámadják a konzulátusunkat, az olyan, mintha a mi földünk ellen hajtottak volna végre támadást. A gonosz rezsim (Izrael – H. J.) nagy hibát követett el, amiért meg kell büntetni, és ez így is lesz.



Az Izrael által lebombázott iráni konzulátus Damaszkuszban (fotó: Anadolu)

Izraelben nagyon is komolyan veszik az iráni fenyegetést, miután az izraeli hírszerzés is úgy tudja, hogy Teherán valóban támadást hajt végre az elkövetkező 48 órán belül. Politikai hírelemzők azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy a beígért támadást Izrael ellen nem vagy nemcsak Irán hajtja végre, hanem az egyes arab országokban tevékenykedő, s az elmúlt években Teherán által nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal ellátott síita milíciák (is). Mindenképpen számításba jöhet a jemeni síita-zajdita húszi felkelők hadseregének, az Irán támogatását élvező szíriai síita milíciák, s elsősorban a libanoni Hizbulláh (népnyelvű változata: Hezbolláh) ballisztikus rakétaarzenálja.

Az amerikai nagykövetség is támadásra számít

Az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége pénteken figyelmeztette alkalmazottait és családjaikat, hogy ne hagyják el Tel-Avivot és környékét, Jeruzsálem és Beér-Seva határát, miután Irán megtorlással fenyegetődzik a damaszkuszi konzulátusa ellen elkövetett légicsapás miatt.

Izrael a következő 24-48 órában közvetlen támadásra készül Iránból az ország déli vagy északi része ellen. Irán ezen a héten több alkalommal is nyilvánosan megtorlással fenyegetőzött az április 1-jén Szíria fővárosában, Damaszkuszban történt, és Izraelnek tulajdonított, Irán konzulátusa ellen végrehajtott légicsapásért, amelyben vezető iráni katonatisztek vesztették életüket, köztük az Iszlám Forradalmi Gárda elit Kudsz hadtestének magas rangú tagja.

Az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin telefonon beszélt Joáv Galant izraeli védelmi miniszterrel, és hangsúlyozta neki az Egyesült Államok elkötelezettségét, hogy megvédje Izraelt Irántól és a térségben működő képviselőitől. Austin hozzátette, hogy Izrael teljes mértékben számíthat a támogatásra az Egyesült Államoktól a potenciális iráni támadás elleni védekezésben.

Ugyanakkor az amerikai védelmi miniszter bírálta is Izraelt, mert nem értesítette előre a készülő damaszkuszi támadásról. A Pentagon szerint az előzetes információ a védelmi rendszerek megerősítéséhez vezetett volna, és Izraelt is segítené. Az izraeli légicsapás növelte a Közel-Keleten állomásozó amerikai erőkre leselkedő kockázatokat, következményei vannak az amerikai erőkre és az Egyesült Államok érdekeire a térségben, és Izraelnek ezért is közölnie kellett volna szándékát amerikai szövetségesével. Izrael hivatalosan nem ismerte el, hogy ő hajtotta végre a damaszkuszi támadást.

Közben az izraeli hadsereg (IDF) és a külföldi biztonsági szolgálat, a Moszad jóváhagyta az Irán elleni támadás terveit arra az esetre, ha Teherán iráni területről támadná meg Izraelt.

Az amerikai hírszerzés szerint napokon belül "valószínűleg Izrael területe ellen" irányul a csapás, és nem Izrael külföldi képviseletei ellen. Az iráni Forradalmi Gárda a hét elején számos lehetőséget kínált Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak. Az egyik forgatókönyv Izrael elleni közvetlen támadás volt közepes hatótávolságú rakétákkal. Hamenei az amerikai jelentés szerint még nem döntött, mert attól tart, hogy a közvetlen támadást követően Izrael nagyszabású ellentámadást indít az iráni infrastruktúra ellen.

