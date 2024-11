Külföld, Anyaország :: 2024. november 13. 10:51 ::

A görög és német hatóságok szerint az Athénban robbantó antifa terroristák kapcsolatban voltak a Hammerbande-vel

Az elmúlt héten számoltunk be róla, hogy Athénban antifasiszták próbáltak felrobbantani egy lakást, ahol görög hazafiak voltak, ám ehelyett önmagukat sikerült kiiktatniuk. A német hazafiakhoz kötődő Ein Prozent további információkra hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az elkövetők kiváló kapcsolatokat ápoltak a berlini antifa színtérrel, s valószínűleg a Hammerbande néven elhíresült terrorcsoporttal is.

Berlinben november 9-én két házkutatást is tartottak, melynek oka a görög nacionalisták elleni robbantás volt. A kudarcba fulladt támadásban Kyriakos Xymitris baloldali terrorista meghalt, társa, Marianna Manoura pedig súlyosan megsérült. A pokolgépnek az Arany Hajnal két egykori tagjának tiszteletére rendezett megemlékezésén kellett volna robbannia. Yorgos Fountoulist és Manolis Kapelonist tizenegy éve gyilkolták meg szélsőbaloldaliak az Arany Hajnal irodája előtt.



A robbantás helyszíne

A házkutatásokat az tette indokolttá, hogy mind a két elkövető kapcsolatban állt a berlini antifa hálózattal. 2021-ben a két szélsőséges már részt vett a berlini görög konzulátus elfoglalásában, ahogy azt a Nordkiez75 baloldali berlini portál nyilvánosságra hozta . Ez bizonyítja az antifa hálózat határon átnyúló tevékenységét és erős nemzetközi kapcsolatait. A nemzetközi hálózatot boncolgatva érdemes megjegyezni, hogy egy másik jobboldali német portál, a Freilich Magazin görög forrásokra hivatkozva azt írja, hogy egy 30 éves belga állampolgárságú nőt is gyanúsítanak a görög rendőrök a robbantásban való közreműködéssel.

Az elfogott görög terroristákkal a nemzetközi antifa, anarchista honlapok már szolidaritást is vállaltak , a felrobbant társukat pedig hősként és mártírként ünneplik.



A szélsőbaloldal mártírként és hős ként kezeli a robbantókat

A történetnek magyar vonatkozású szála is akad. A Hammerbande nemrég letartóztatott vezetőjéről, Johann Guntermannról is úgy vélekednek a német nyomozók, hogy 4 éves bujkálása során Athénban is megfordult, ahol helyi elvtársai nyújtottak neki menedéket. Guntermann nem csak jelen volt a budapesti támadásoknál, de már közvetlenül a budapesti események után felmerült, hogy a német-olasz-magyar bolsevista brigád görögökkel is kiegészült. Ez az információ elsőnek D. László és párja megtámadását követően kelt szárnyra, elsősorban a jobboldali/nacionalista magyar portálok hasábjain.

Marianna Manoura (született: 1993. június 18.) mellett két másik baloldali szélsőségest letartóztattak az athéni meghiúsult bombamerénylet kapcsán: Dimitrios Papathanasiout (1993. június 18.) és Dimitra Zarafetát (1994. augusztus 25.).



A letartóztatott görög antifa terroristák: Dimitrios Papathanasiou, Dimitria Zarafeta és Marianna Manoura

A baloldali terroristák nemzetközi hálózata komoly veszélyt jelent Európa biztonságára. Az olyan csoportok, mint a Hammerbande, nemcsak országos szinten működnek, hanem egyre gyakrabban lépik át a határokat, hogy végrehajtsák erőszakos stratégiáikat. Éppen a napokban a finnországi hazafiak klubhelyiségét gyújtották fel a helyi bolsevisták.

E vörös pestissel fertőzött sejtek nemzetközi kapcsolatainak felgöngyölítéséhez kutatásra és a határokon átnyúló struktúrák további feltárására van szükség. Emellett nyilvánosságra kell hozni a szimpatizánsokat és a támadások mögött állókat.

Magyarországon eddig egyedül Toroczkai László és a Mi Hazánk tett kísérletet arra, hogy a gyereket végre nevén nevezzük, s az Antifát nyilvánítsák terrorszervezetté. Nem szabad elfelejtetni, hogy ezt a kezdeményezést a Fidesz-KDNP tárgysorozatba sem volt hajlandó venni. Ezt az országgyűlés hivatalos honlapján bárki ellenőrizheti . Akkor a fideszes dr. Juhász Hajnalka úgy nyilvánult meg, hogy "Magyarországon nincs hivatalos Antifa-szervezet." Így szerinte nem is lehet ellene cselekedni. Mintha a Boko Haramnak lenne európai irodája, és be lenne jegyezve, esetleg még postafiókkal is rendelkezne.

A kérdésben a Fidesz az elmúlt bő egy évben továbbra is csak maszatolt, hazudozott: míg Rétvári Bence szokás szerint mellébeszélt , addig ugyan Pintér Sándor ígéretet tett Novák Elődnek arra, hogy támogatják a Mi Hazánk javaslatát, de azóta se történt semmi a kormány részéről. Pintér ígérete szinte napra pontosan egy éve (2023. november 16.) hangzott el. Ha a kormány komolyan gondolta volna, hogy cselekedni kell a szélsőbaloldali terrorral szemben, akkor igenis lett volna idejük erre.

S mit is tett eddig a magyar kormány ebben az ügyben? Elsőnek is hagyta kisétálni az egyik budapesti támadót, Anna Christina Mehwaldot, akinek csupán hetente kellett volna jelentkeznie e-mailben a magyar rendőrségnél. A feltételes módot azért használtuk, mert Mehwald rögtön, hogy hazautazott Németországba, el is tűnt a magyar és német hatóságok elől.

A Magyarországon elkövetett támadásoknak még mindig nincs magyar gyanúsítottjuk, holott a józan ész is azt diktálja, hogy kellett(ek) magyarországi segítő(k), s ezt támasztja alá a gazdagréti áldozat vallomása is, aki elmondja, hogy egy magyar nő érdeklődött tőle, hogy részt vesz-e a Becsület Napján, percekkel a támadás előtt. Az egyetlen, akit előállítottak, a Szikra Mozgalom és a Gulyás Márton nevével fémjelzett Partizán aktivistája és munkatársa, Dobos Krisztina volt, ám Dobost is szabadon engedték, mert az élettársa, Egyed András alibit biztosított neki. De ki is volt ez az Egyed András ? Az a férfi, aki Ausztriában abban a bárban dolgozott, ami a német és osztrák szélsőbaloldali színtér találkozási pontjának számított, s ahol valószínűleg a magyarországi támadások elkövetői is megfordultak. "Apró" érdekesség Egyed Andrásról, hogy 70 000 gyermekpornográf képet találtak a számítógépén, amik iszonyú bűncselekményekről (2-3 éves gyermekek megkínzása, megbecstelenítése) tanúskodtak, s egyes felvételek Dobos és Egyed közös lakásán készültek. Ezekről és a nemzetközi antifa színtér kapcsolatairól is érdekes dolgokat dalolhatott volna Egyed, ha közben a hatóságok nem hagyják szabadlábon, s így nem lett volna lehetősége, hogy öngyilkos (?) legyen.

A magyar kormánynak és hatóságoknak talán ideje lenne foglalkozni a témával. Már ha a nyugdíjas "szkíta terroristák" vegzálása és a zsebek megtömése mellett akad rá egy kis idejük.

KG