Vöröskereszt: Gázaváros kiürítése kivitelezhetetlen

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) elnöke szombaton közölte, hogy a palesztin lakosságú Gázaváros kiürítését "lehetetlen biztonságosan és méltóságteljesen" végrehajtani a jelenlegi körülmények között.

"Egy ilyen evakuálás olyan tömeges népességmozgással járna, amelyet a Gázai övezet egyetlen területe sem lenne képes befogadni, tekintettel a széles körben elpusztult polgári infrastruktúrára, valamint az élelmiszer, a víz, a menedékhelyek és az orvosi ellátás súlyos hiányára" - fogalmazott Mirjana Spoljaric Genfben kiadott közleményében.

"Sok civil nem lesz képes engedelmeskedni az evakuálási parancsnak, mert éheznek, betegek vagy megsebesültek" - vélekedett Mirjana Spoljaric.

Hozzátette: ha az evakuálásra mégis sor kerül, a nemzetközi humanitárius jog szerint Izraelnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a civilek megfelelő menedékhelyekre kerülhessenek, ahol a higiéniai, egészségügyi és biztonsági feltételek is adottak, és a családok ne szakadjanak szét.

"Ezek a feltételek jelenleg nem tudnak teljesülni Gázában. Ezért a jelen körülmények között bármilyen evakuáció nemcsak kivitelezhetetlen, hanem értelmezhetetlen is" - fogalmazott az ICRC elnöke.

A közleményben Spoljaric hangsúlyozta, hogy tűzszünet nélkül minden perc emberéleteket követel. Az elnök a humanitárius segélyszállítmányok szükségleteknek megfelelő mértékben történő eljuttatását is sürgette, továbbá leszögezte, hogy a Hamász palesztin szervezetnek az összes megmaradt izraeli túszt el kell engednie.

Az izraeli hadsereg pénteken "veszélyes harci övezetnek" nyilvánította Gázavárost, szóvivője pedig ezt megelőzően közölte, hogy a kiürítés "elkerülhetetlen". A hadsereg azt is megerősítette, hogy a hadműveletek mellett folytatja a "humanitárius erőfeszítések támogatását".

(MTI nyomán)