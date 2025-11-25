Külföld :: 2025. november 25. 11:42 ::

Madridban tartotta kongresszusát az Európa legradikálisabb nacionalista pártjait tömörítő APF

November 23-án Madridban tartotta kongresszusát a legradikálisabb európai nacionalista pártokat tömörítő Szövetség a Békéért és Szabadságért (Alliance for Peace and Freedom - APF). A konferencia címe Európa legyen egységes, nagy és szabad! Természetesen a szervezők nem azt értik az egységes Európa alatt, mint a brüsszeli globalisták: Európa jövője a fehér nemzetek összefogásán áll vagy bukik. Az APF-ről bővebben korábban itt írtam.



A kongresszus plakátja

A vasárnapi konferenciát megelőzte a péntek esti madridi nacionalista felvonulás, mely során Franco halálának 50. évfordulójára emlékeztek a falangisták. A spanyol hazafiak mintegy 700-an vettek részt az eseményen, mely során a kóserkonzervatív Néppárt (PP) székházától a kormányzó Szocialista Munkáspárt (PSOE) székhelyéig vonultak.

A rendezvényt 20 éve szervezik a spanyol hazafiak, s a Becsület Napjához hasonlóan, minden évben jogi hercehurca vesz körül, mert a hatalom mindig próbálja ellehetetleníteni a menetet arra hivatkozva, hogy a Demokratikus Emlékezet Törvényét sértő vagy gyűlölet-bűncselekményekre uszító magatartás „potenciális lehetősége" áll fenn. Idén is betiltották, végül a Legfelsőbb Bíróság jóváhagyta a falangisták fellebbezését.



Képek a pénteki felvonulásról

A falangisták nem csak a Franco 1975-ös halálára emlékeztek, de tiltakoztak az 1978-ban bevezetett spanyol alkotmány ellen, melyet a népirtó liberálisok és szocialisták rezsimének neveztek, valamint követelték az azonnali és teljes remigrációt. A hazafiak Francót és José Antonio Primo de Riverát éltették, s felemelt karral vonultak, valamint falangista indulókat énekeltek.

A spanyol szervezeteken (Falange de las JONS, Democracia Nacional, Espanola 2000) az olasz Fuerza Nova, a német Die Heimat, valamint a belga NATION küldöttei is részt vettek.

A szocialista kormány hírközlési minisztere, Óscar López Agueda elképesztő hazugságokra vetemedett a felvonulással kapcsolatban:

„Tegnap a felemelt karral vonulók azt követelték, hogy golyót lőjenek a miniszterelnök fejébe” - mondta Agueda. Rengeteg sajtótermék tudósított a felvonulásról, a világhálón több száz videó megtalálható az eseményről, de valahogy mindegyikből hiányzik a fejlövés skandálása. Vagy a média teljes spektruma összekacsint a szélsőjobbal, vagy csak a régi receptet vették elő megint: a szocialisták ordas hazugsággal próbálják erőszakosságra való hajlammal vádolni a hazafiakat.

Falangisták éneklik a Cara al Solt Madrid utcáin:

Szombaton a spanyol hazafiak külföldi vendégeikkel ellátogattak egy falangista múzeumba, majd ellátogattak egy legionárius étterembe is, melyről már Claus Cremer, a Die Heimat külügyi kapcsolatokért felelős politikusa számolt be.



Fotómontázs a falangisták múzeumából (fotó: Claus Cremer)



A spanyol hazafiak a külföldi vendégekkel egy legionárius étterembe is ellátogattak (fotó: Claus Cremer)

Az APF kinyilvánította, hogy az EU a valódi Európa antitézise. Megosztó és Európa-ellenes politikája káoszt hozott az egész kontinensre. Az EU fő céljai a nemzetállamok megosztása, föderalizálása, egymás ellen fordítása és nemzeti identitásuk elpusztítása, melynek érdekében a fehér kontinenst bevándorlókkal árasztották/árasztják el, hogy egy új, ál-európai, többnemzetiségű identitást hozzanak létre. Az EU migrációs inváziós politikája az európai népek etnikai és faji alapjainak felszámolását célozza. A bevándorlók millióinak beáramlása okozta kulturális csere káoszt és bizonytalanságot teremt minden európai város utcáin.



A résztvevők matricái, szórólapjai, plakátjai

Arról is nyilatkoztak, hogy közös hazánk a legmélyebb szintre süllyedt, és a dolgozó fehérek egyre inkább elszegényednek. A termelő szektorokat az EU szabadpiaci politikája és költségvetési fosztogatása, valamint Brüsszel és Strassburg politikai korrupciója tönkretette.

A globalista EU által támogatott Agenda 2030 célja az európai nemzetek megfosztása szuverenitásuktól, valamint az európai polgárok alapvető jogainak és szabadságainak korlátozását célozzák. A résztvevők hangot adtak továbbá annak, hogy a globalisták éghajlatváltozás manipulálására irányuló politikája elpusztítja ökológiai örökségünket, és veszélyezteti mezőgazdaságunkat, miközben környezetünket és élelmiszerünk szennyezését okozzák.

Az APF elutasítja a globalisták háborús politikáját, élén a NATO-val és a cionista Izraellel, mely az európai nemzeteket a Közel-Kelettel és Oroszországgal akarja szembeállítani.

A jobboldali pártszövetség elnöke, aki egyben az olasz Forza Nova (Új Jobboldal) vezetője is, Roberto Fiore arról beszélt az orosz-ukrán konfliktust érintve, hogy "Moszkva csupán reagált az USA és Ukrajna által szervezett összeesküvésre" és, hogy "Oroszországnak jogában áll megvédenie magát." Fiore úgy véli, hogy Oroszország kezdte ugyan a háborút katonailag, de ezt előtte már előtte politikailag és stratégiailag a Nyugat és az ukrán fél robbantotta ki.

Fiore kitért az ukrán szélsőjobboldali csoportokra is. Kijelentette, hogy a háború előtt már bírálta őket, amiért "elfogadták a cionisták mocskos pénzét Oroszország ellen".



Nick Griffin előadása, mellette Roberto Fiore

Az APF politikai alternatívaként, egy erős blokk létrehozását akarja, amely üzenetet közvetít az európai érdekek védelmében. Az APF a szuverén nemzetek Európáját, a kulturális nagyság Európáját, a nacionalista nagyságot, valamint lakosságának etnikai és kulturális növekedését szorgalmazza. Egy olyan Európát akarunk, amely mentes a nemzetközi cionizmustól és az Európa-ellenes szabadkőműves-globalista hatalmi csoportoktól.



A meghívott szervezetek képviselői



A kongresszusra a Falange irodájában került sor

A konferencián a spanyolok mellett többek között részt vettek franciák (Les Nationalistes), németek (Die Heimat), görögök (Arany Hajnal), szerbek (Szerb Akció), angolok, olaszok, de a nem pártpolitikai síkon mozgó orosz Akadémikusok Testvérisége is.

A leginkább várt előadást Orsola Mussolini, a Duce dédunokája tartotta. További ismert európai előadók voltak még Nick Griffin (ex-BNP), Roberto Fiore (FN) és Claus Cremer (Die Heimat).



Orsola Mussolini előadása

A hétvégi események szervezésében a két legismertebb és legjelentősebb szélsőjobboldali szervezet, a Democracia Nacional és a Falange megosztotta a feladatokat: a Falange bonyolította le a pénteki felvonulást és adta székházát az APF kongresszusához, míg a Democracia Nacional szervezte a vasárnapi eseményeket.

KG