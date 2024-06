Extra :: 2024. június 8. 19:48 ::

Európai nacionalista pártok nyomában, XVII. rész: hazafias szövetségek az Európai Unióban

Az EU-s választásokat megelőző napon vagyunk, így ma nem egy adott nemzet hazafias erőit vesszük górcső alá, hanem az EP-ben jelenlévő pártok alkotta koalíciókat, frakciókat. A bemutatásban a szokásos sorrendet követem: a "mérsékelt" (sokszor kóserjobbos elhajlású) nemzeti (?) pártok irányából haladunk a valódi szélsőjobb irányába, az ultranacionalista/nemzetiszocialista európai pártokat tömörítő APF felé. Végül egy egy kis esélylatolgatással zárunk.

Európai Konzervatívok és Reformisták - European Conservatives and Reformists

A csoport 2009 óta működik, több cikluson átívelően.

Az ECR szociálkonzervatív , jobboldali populista, liberális konzervatív, kereszténydemokrata, szélsőjobboldali és nemzeti konzervatív pártok frakcióiból áll, amelyek mind antiföderalista, eurorealista vagy eurokritikus álláspontot képviselnek. Az ECR-en belül egyes pártok és európai parlamenti képviselők a lágy euroszkepticizmust támogatják, szemben az EU létezésének teljes elutasításával, amelyet EU-ellenesség vagy kemény euroszkepticizmus jellemez, az EU demokratikus reformjára, nagyobb átláthatóságra és az EU megváltoztatására szorgalmazva.



Európai Konzervatívok és Reformisták

Az ECR-nek magyar vonatkozása is akad. Korábban a Magyar Demokrata Fórum is a tagja volt az ECR-nek. Az MDF-et - most figyelj! - Bokros Lajos képviselte az EP-ben és a Konzervatívok között is 2009 és 2014 között. Azt hiszem, hogy ebből az egy információból is már sejteni lehet, hogy mennyire komolyan vehető jobboldali szervezetről van szó.

Az ECR jellemzően ukránbarát és oroszellenes álláspontot képvisel. 2023 februárjában a csoport elnöke, Legutko kijelentette, hogy a csoport Ukrajna mellett áll mindaddig, amíg Oroszországot le nem győzik. Az ECR tagjai jellemzően NATO-pártiak, atlantisták. A Finn Párt 2023-ban az Identitás és Demokráciából átlépett az ECR-be, mivel a Konzervatívok erősen támogatták Finnország NATO-tagságát.

Az ECR partnerségi viszonyt ápol az amerikai Republikánus párttal, valamint az izraeli Likuddal is.



Az ECR EP-képviselői 15 államból vannak jelen. A sötétkékkel jelölt országok egynél több, a világoskékek pedig egy képviselőt delegálnak a frakcióba (forrás: Wikipedia)

A frakció jelenlegi tagjai:

Új Flamand Szövetség (Belgium)

IMRO - Bolgár Nemzeti Mozgalom

Horvát szuverenisták

Polgári Demokrata Párt (Csehország)

Reconquête (Franciaország). Ez Éric Zemmour pártja.

Szövetség Németország

Görög Megoldás

Olaszország fivérei. Meloni pártja.

Nemzeti Szövetség (Lettország)

Lengyelek választási akciója Litvániában

JA21, Református Politikai Párt, További közvetlen demokrácia (mind a három holland).

Jog és Igazságosság, Szuverén Lengyelország (mind a kettő lengyel).

Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (Románia)

Szabadság és Szolidaritás (Szlovákia)

Vox (Spanyolország)

Svéd Demokraták

Identitás és Demokrácia - Identity and Democracy (ID)

2019-ben alakult a kilencedik EP-ciklusban. A 2015 és 2019 között működő Nemzetek és Szabadság Európája csoport utódja. A csoport vezetője az olasz Északi Liga politikusa, Marco Zanni. Jelenleg - az AfD kizárását követően - a 705 fős EP-ben 49 székük van.



Identitás és Demokrácia

A csoport az európai kulturális örökség és az európai nemzetek szuverenitásának védelmét, a munkahelyteremtést és a növekedést, a biztonság növelését, az illegális bevándorlás megállítását, a legális bevándorlás szabályozását, az uniós bürokrácia elleni küzdelmet és Európa lehetséges iszlamizálódásának megakadályozását sorolja fő prioritásai közé. Az Identitás és Demokrácia Törökország esetleges európai uniós csatlakozását is ellenzi. A szépen hangzó szavak ellenére az ID erősen kóserkonzervatív szellemiséggel rendelkezik.



Marco Zanni, az ID elnöke, valamint a Salvini-féle Északi Liga politikusa

Az ID jelenlegi tagjai:

Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)

Flamad Érdek (Vlaams Belang - VB) - Belgium

Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) - Csehország

Dán Néppárt (DF)

Észt Konzervatív Néppárt (EKRE)

Nemzeti Tömörülés (RN) - Franciaország

Északi Liga - Olaszország

Volt tagok:

Finn Párt

Alternatíva Németországnak (AfD)

Fórum a Demokráciáért (FvD) - Hollandia



Az ID frakciójának 7 országból vannak tagjai. A sötétkék a több képviselőt delegáló országot jelöli, míg a világoskék azt, ahogy csak egy képviselője van a frakciónak

2023-ban a holland FvD-t felfüggesztették a csoportból, miután Marcel de Graaf képviselő Putyint támogató üzeneteket osztott meg a Twitteren az ukrajnai orosz inváziót követően, majd később kilépett a csoportból, hivatkozva az üggyel kapcsolatos nézetkülönbségre. A csoport hivatalosan Ukrajna pártján áll, ám voltak olyan tagpártok és képviselők, akik hangot adtak az Oroszország iránti szimpátiájuknak, mint az AfD egyes képviselői, az FvD vagy a cseh SPD. Ezek nyilvánvalóan feszültséget generáltak a szövetségen belül.

A fentebb említett de Graaf egyike volt annak a 13 EP-képviselőnek, akik nem voltak hajlandóak megszavazni az orosz támadás elítélését. De Graaf parlamenti felszólalásaiban rámutatott, hogy az ukránok a háborút megelőzően a donbaszi civileket támadták nehézfegyverzettel, továbbá, hogy a háborút kihasználva bizonyos ukrajnai körök pedofil köröknek szállítanak ukrán gyerekeket, illetve a virágzó szervkereskedelemre.

2023 áprilisában a Finn Párt az ID-ből átlépett az Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjába, a NATO-tagságot támogató politikájukra hivatkozva.

Az ID-vel kapcsolatos legfrissebb eseményről valószínűleg a legtöbben hallottak, vagyis az AfD-től való elhatárolódástól, majd kizárásáról. Miután az AfD listavezetője, Maximilian Krah kijelentette, hogy véleménye szerint nem minden Waffen SS-tag követett el háborús bűncselekményt, megindult az elhatárolósdi. A francia Nemzeti Tömörülés kijelentette, hogy a 2024-es EP választást követően megszakítja az együttműködést az AfD-vel, s nem fognak egy frakcióban elhelyezkedni. Matteo Salvini és a cseh SPD csatlakozott a franciákhoz, s szintén kijelentették, hogy nem hajlandóak együttműködni az AfD-vel.

A Flamand Érdek szintén elítélte Krah kijelentését, de úgy vélte, hogy nem kell kizárni őket, majd a választások után megbeszélik a dolgot.

A Dán Néppárt ultimátumot adott az AfD-nek: zárja ki Krah-t és a "szélsőséges" elemeket, ha további együttműködést szeretne.

Az észt EKRE és az osztrák FPÖ támogatta Krah eltávolítását, de ellenezte a teljes AfD kizárását.

A portugál Chega, mely EP-képviselővel nem rendelkezik, de tagja az ID-nek, kijelentette, hogy a Nemzeti Tömörülés döntése egy "játékvétó", s a 2024-es választásokat követően vagy az ECR-ben vagy egy új jobboldali frakcióban folytatják.

Mint ismert, az AfD-t végül kizárták, így függetlenként folytatják munkájukat a június 9-ei választásokig. A Fórum a Demokráciáért elnöke, Thierry Baudet, valamint Toroczkai László is kiálltak az AfD mellett.



Maximilan Krah, az AfD listavezetője

Szövetség a Békéért és Szabadságért - Alliance for Peace and Freedom (APF)

A szervezetet 2015. február 4-én hozták létre. A főbb tagpártok részt vettek a már megszűnt Európai Nemzeti Frontban. A párt olyan nacionalista mozgalmak hálózatát kívánja létrehozni Európa-szerte, amelyek együttműködnek közös eszméik megerősítése érdekében. A párt együttműködik és támogat más nacionalista csoportokat Európa-szerte, amelyek nem tagjai, ezek közé tartozik az egykori tag Arany Hajnal, a Fiamma Tricolore (Háromszínű Láng), Alternatíva Svédországnak és a ciprusi ELAM.



Az APF logója

Érdemes megnéznünk, hogy az APF emblémája mit is akar felénk közvetíteni. A Szövetség a Békéért és Szabadságért azonosítására választott logó közvetlenül a görög mitológiából merít, egy Európa nevű hölgy legendájára és Zeusszal való kapcsolatára emlékeztetve. Ez az egyik első forrás, ahol megjelenik az Európa neve. A mítosz azt meséli el, hogy Zeusz hogyan szeretett bele ebbe a csodálatos hölgybe, és fehér bikává változtatta magát, hogy megközelítse őt.

Ahogy fogalmaznak: „Meggyőződésünk, hogy ez az ikon pontosan azt az európai elképzelést képviseli, amelyet a Szövetség képvisel. Ősi fogalmakon és mélyen gyökerező történelmi gyökereken alapuló Európa. Egy olyan Európa, amely más, mint amilyenben ma élünk, amelyet csak a gazdasági megegyezés ural, és a bankárok és intézmények rabszolgája.”



Pillanatok az APF életéből

A csoport „a szuverén nemzetek Európájáért dolgozik, amelyben a független államok konföderációs alapon működnek együtt”, valamint az ősi európai hagyományok, például a keresztény hagyományok örökkévalóságáért és megőrzéséért.

Az APF hivatalos európai politikai alapítványa az Europa Terra Nostra. Az ETN-t 2015. július 3-án alapították Berlinben, ahol továbbra is az APF hivatalos agytrösztjeként működik, és az APF-tagpártok által elismert nemzeti alapítványok/agytrösztök európai kereteként szolgál.

Az APF az európai nacionalista pártok koordinálásán dolgozik az egész kontinensen. Segített létrehozni az Italia agli italiani (Olaszországért az olaszokért) koalíciót, amely az APF-tag Forza Nuovából és a Fiamma Tricolore pártból állt. 2017-ben az APF segített a Nemzeti Identitás Blokk Európában (Blocul Identităţii Naţionale în Europa - BINE) koalíció megalakításában Romániában. Melyek során az APF tagjai, az Egyesült Románia Párt és Noua Dreaptă összefogtak a Nagy-Románia Párttal. 2019-ben az APF szerepet játszott az ADÑ Identidad Española (ADN - Spanyol Identitás) koalíció létrehozásában, amely a Democracia Nacional, a Falange Espanola - JONS (FE-JONS), az Alternatíva Spanyolországnak és a La Falange tagjaiból állt.

Az APF-hez 2018-ban csatlakozott az egykori Nemzeti Frontból kizárt Jean-Marie Le Pen és az új pártja, a Comités Jeanne (Jeanne bizottságok).



Elég az russzofóbiából! - Áll az APF molinóján

2015 márciusában az APF meghívást kapott az orosz Rodina (Szülőföld) által szervezett szentpétervári Nemzetközi Orosz Konzervatív Fórumra. A szervezet szimpátiával viseltet Oroszország iránt. Tavaly decemberben az APF szerbiai tagjai látogatást tettek a Donyecki Népköztársaság területére. Az APF nem feledkezik arról sem, hogy az Azovot a zsidó Kolomojszkij pénzelte. Fiore korábban figyelmeztette az ukrán nacionalista párt, a Svoboda vezetőjét, hogy Ukrajnát és az ukrán nacionalistákat csőbe akarja húzni a nyugat, s a NATO, valamint az EU nem az európai fehérek, s nem az ukrán hazafiak oldalán helyezkednek el, csupán a saját önző és globalista céljaik érdekében használják fel őket.

Az APF pozitív véleménnyel van Fehéroroszországról és Alexandr Lukasenka személyével kapcsolatban. Az APF delegációja 2016-ban Minszkbe látogatott, s találkozott a Fehéroroszországi Liberális Demokrata Párt. Az említett párt a neve ellenére elutasítja a liberalizmust, jobboldali nacionalista, hasonlóan az Orosz Liberális Demokrata Párthoz. 2023-ban Roberto Fiore, az APF és a Forza Nuova elnöke ismét Belorussziába látogatott.

2016-ban Fiore és Griffin meghívott előadó volt a budapesti III. Nemzeti Népesedési Konferencián.

2016-ban Nick Griffin, a szervezet elnökhelyettese Belgrádba látogatott a Szerb Radikális Párt meghívására. 2021-ben Belgrádban tartottak konferenciát, melyen képviseltette magát az NPD, a La Falange és a Democracia Nacional Spanyolországból, a Forza Nuova, a görög ELASYN, a Noue Dreapta, valamint természetesen a Szerb Radikális Párt, továbbá az orosz Rodina delegációja. Az APF kiáll Szerbia mellett Koszovó kérdését illetően. Tavaly karácsonykor az APF egy küldöttsége meglátogatta a koszovói keresztény szerbek egyik közösségét, akiknek humanitárius segélyeket, a gyerekeknek pedig ajándékokat vittek.



Az APF ismertebb arcai: Roberto Fiore, Udo Voigt, Nick Griffin és Jean-Marie Le Pen

Baráti kapcsolatokat ápolnak a Szíriai Arab Szocialista Baath Párt kormányával. Nick Griffint Bassár el-Aszad többször is meghívta Szíriába nagykövetként. A párt jó kapcsolatokat ápol a Szíriai Szociális Nacionalista Párttal (SSNP) is. Az APF vezetői, köztük Roberto Fiore (Forza Nuova), Udo Voigt (NPD), valamint Nick Griffin látogatást tett a Hezbollah meghívására Libanonban. A csoport rendszeres kapcsolatban állt Michel Aoun libanoni vezetővel és a kormányzó Szabad Hazafias Mozgalommal.



Udo Voigt, mint EP-képviselő látogatta meg a Szíriai Szociális Nacionalista Párt (SSNP) vezetőit

A Szövetség a Békéért és Szabadságért jelenlegi tagjai:

Die Heimat (korábban NPD) - Németország

Nation (Nemzet) - Belgium

Vlaanderen Identitair (Flandria és Identitás) - Belgium

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) Társadalmi Igazságosság Munkáspártja - Csehország

Jeanne bizottságok (Comités Jeanne) - Franciaország.

Nacionalisták (Les Nationalistes) - Franciaország

Népi Görörg Hazafias Unió (LEPEN) - Görögország

Forza Nuova - Olaszország

Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárt (L'SNS)

La Falange - Spanyolország

Democracia Nacional - Spanyolország

Noua Dreapta (Románia)

Korábbi, mára feloszlott tagjai: A dánok pártja (Danskernes Parti), a görög Arany Hajnal (Görögország) és Nemzeti Néptudat (ELASYN), Egyesült Románia Párt, valamint a Svédek Pártja.

Az APF eddigi EP-képviselői:

A 8. EP-ben: Udo Voigt (NPD), Jean-Marie Le Pen (Comités Jeanne), Georgios Epitideios, Lambros Foundoulis, Eleftherios Synadinos (mind a hárman Arany Hajnal).

A 9. EP-ben: Milan Uhrik (Mi Szlovákiánk, 2021-ben kilépett a pártból), Miroslav Radačovský (Mi Szlovákiánk, 2021-ben távozott ő is), Yannis Lagos (Arany Hajnal, majd ELASYN).

A szervezet elnöke, Roberto Fiore, valamint alelnöke, Nick Griffin még az APF megalakulása előtt voltak az EP-tagjai. Fiore 2008 és 2009 között, míg Griffin 2010 és 2014 között.

Mi jöhet a 10. Európai Parlamentben?

Hamarosan kiderül, hogy milyen hazafias(nak mondott) pártok jutnak be az 10. Európai Parlamentbe.

Az a tény, hogy az AfD-t száműzték az Identitás és Demokráciából, két magyar pártot is érinthet. A Európai Néppártból kitett kilépett Fidesz jelenleg frakció nélkül van. Esetében az ECR és az ID jöhetne szóba. Az ECR-ben nem mindenki látná szívesen a Fideszt, mert "túl szélsőségesnek" tartják (igen a Fideszt), illetve a papíron békepárti politikai szólamai sem illenek bele a NATO és Ukrajna iránt elkötelezett pártok által alkotott frakcióba. Ott lehetett volna eddig is az Identitás és Demokrácia a Fidesz számára. A Le Pen-féle Nemzeti Tömörüléssel, a Salvini vezette Ligával és az észt Konzervatív Néppárttal (EKRE) is jó kapcsolatokat ápolnak, ám a Fidesz nem vállalhatta be, hogy egy frakciót alkosson az AfD-vel. A magyarországi kormánypárt köztudottan a nagy németországi autógyárak (Audi, Mercedes, BMW) zsebében van (meg persze a kínaiak zsebében is), akik nem néznék jó szemmel, hogy a "szélsőséges" AfD-vel kokettálnak. Az AfD nélküli ID már alternatíva lehet a Fidesz számára. Korábban is felmerültek már olyan gondolatok, hogy az ECR-nek és az ID-nek egyesülnie kellene, s egy nagyon "jobboldali" frakciót kellene alkotniuk. Orbán is ezen véleményének adott hangot, s kifejtette, hogy Meloninak és Le Pennek meg kellene egymással egyezniük. Orbán kifejtette, hogy az ECR-hez kívánnának csatlakozni, bár tudja, hogy "az ECR egyes pártjaival is léteznek nézetkülönbségek, például az ukrajnai háború értékelésében." Érdekes, hogy ezek az ún. nézetkülönbségek itt áthidalhatóak, de egy magyarországi falusi önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjein kívül - tehát legyen az független vagy a Mi Hazánk jelöltje - mindenki háborúpárti és uszító.



Le Pen, Orbán, Meloni - A sékeljobboldali kóserkohnzervatív triumvirátus

Az AfD ID-ből való menesztése lehetőséget teremthet a Mi Hazánknak is. Toroczkai László korábban már beszélt róla, hogy az AfD-vel, a lengyel Korona Konföderációval, a holland a Fórum a Demokráciáért párttal, valamint a bolgár Újjászületéssel új szövetség megteremtésén dolgoznak.

Toroczkai így nyilatkozott az Euronewsnak egy új európai frakció létrehozásának tervéről:

Ahhoz, hogy az EP-ben létrejöhessen egy frakció, két feltételnek kell teljesülnie: legalább 25 képviselő megléte, akik legalább 7 EU-s országból érkeznek. Az AfD-t idén 17 és 22% közé mérték. Németország összesen 96 EP-képviselőt delegál Brüsszelbe, így kijelenthető, hogy nagyjából 1% jelent egy képviselőt. Így került anno Udo Voigt (NPD) az EP-be. Tehát az AfD olyan 18-20 képviselőre számíthat. A Mi Hazánknak 1-2 képviselője lehet. Az Újjászületés 15%-on áll Bulgáriában, ami 3 képviselőt jelenthet, míg a lengyel Korona szintén 3 képviselővel számolhat az előzetes felmérések szerint. Thierry Baudet pártja sokat zuhant az elmúlt 5 évben (10%-ról 3% körülre), s maximum 1 képviselőt küldhet az EP-be. A Szófiában rendezett konferencián a fentebb megnevezett pártokon kívül már a szlovák Republika is képviseltette magát, s már a prágai tüntetésen is körvonalazódott, hogy ők is vevők lennének egy új frakcióra. Uhrik korábban kijelentette, hogy Közép-Európa nacionalistáinak össze kell fogni a brüsszeli progresszívak ellen, mert külön-külön semmi esélyük. A Republikát 8,5%-ra hozzák az elemzők, ami szintén 2-3 képviselőt jelent. Az Alternatíva Svédország támogatottsága elhanyagolható, közelében nem lesz a mandátumok megszerzésének, akárcsak a görög AKKEL. A svájci Mass-Voll, a szerb Eskütartók és a moldáviai Újjászületés nem EU-s országok pártjai, így velük egy frakció létrehozásakor nem lehet számolni. Előzetesen úgy vélem, hogy a fentebbi pártoknak 25-30 képviselőjük is lehet az EP-ben, tehát ez a feltétel teljesülhet. A 7 ország talán problémásabb lesz. Magyarország, Hollandia, Németország, Lengyelország, Bulgária és Szlovákia mellé még kellene egy ország. A cseh SPD korábban aláírta a Budapesti Nyilatkozatot, ám az ID-ben elhatárolódott és el is zárkózott az AfD-vel való közös munkától, valamint az október 7-ei Hamász-támadás után is eltérő álláspontot fogalmazott meg, mint az előbb említett pártok. Jelzésértékkel bír, hogy Szófiába már meg se hívták őket.



Európai szuverenista hazafiak Budapesten adtak ki közös nyilatkozatot egy új szövetség igényéről

A megoldás talán Portugáliából jöhet. A portugál Chega, melyet 18%-ra mérnek, biztos több EP-képviselőt is küld Brüsszelbe. Jelenleg tagjai az ID-nek, bár képviselettel nem rendelkeznek. A Maximilian Krah kijelentését követő elhatárolósdiba nem ment bele a párt, s kritizálta Le Pen pártját, majd kijelentette, hogy az új EP-ben az ECR-ben vagy egy új szövetségben kívánnak dolgozni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Chega Izraelt illetően baráti politikát folytat.

Kérdés az is, hogy az egyelőre el nem kötelezett görög vagy horvát hazafias erők hová kívánnak állni a választások után.

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az erős mindig vonzó is. Az említett pártok megfelelő létszám esetén alternatívát jelenthetnek olyan pártoknak is, akik eddig nem kívántak frakcióhoz csatlakozni, esetleg más frakcióban ültek. Illetve azzal is lehet esetleg kalkulálni, hogy vannak kiugrók, akik a kilépnek abból a pártból, amely mandátumhoz segítette őket (lásd példának Yannis Lagost), s így nem köti őket semmilyen pártfegyelem, s szabadon csatlakozhatnak egy szövetséghez.

Amennyiben összejön egy új frakció, annak meghatározó ereje mindenképpen az AfD lesz. A Mi Hazánk, az Újjászületés, valamint a lengyel Korona Konföderáció feladata pedig az lesz, hogy amennyire csak tudja, húzza jobbra a szövetséget, amely a jelenlegi ECR-nél és ID-nél jobbra fog elhelyezkedni.

Az APF tagjai egy-egy képviselőt delegálhatnak az EP-be, de frakció létrehozására semmi esélyük, ahogy eddig sem volt.

Mindenesetre egy biztos: június 10-én okosabbak leszünk.

