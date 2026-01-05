Külföld :: 2026. január 5. 16:26 ::

Lapértesülés: nem csak az amerikaiak hallgatták le Merkelt, kölcsönös volt az érdeklődés

A Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) rendszeresen figyelte az egykori amerikai elnök, Barack Obama telefonhívásait, írja Holger Starks oknyomozó újságíróra hivatkozva a Zeit. Az újságíró szerint a német hírszerző szolgálat az elnöki repülőgép, az Air Force One fedélzetén hallgatta le rendszeresen Obama beszélgetéseit.



Fotó: Saul Loeb/​AFP/​Getty Images

A szerző szerint Obama elnök hívásaihoz azért férhettek hozzá, mert az Air Force One kommunikációs rendszere nem volt megfelelően titkosítva, és bár Obama beszélgetéseihez több frekvenciát is használtak, ezeket a német hírszerzés ismerte.

A Zeit azt írja, a német titkosszolgálat nem kapott engedélyt Obama megfigyelésére, és egyelőre nem világos, hogy a kancellária mely alkalmazottjai tudtak erről. Angela Merkel viszont biztosan nem volt beavatva.

Mint írták, Merkel valószínűleg nem is engedélyezett volna egy ilyen akciót, miután a Spiegel 2013 októberében nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai titkosszolgálat (NSA) éveken át lehallgatta az ő mobiltelefonját is, a kancellár pedig akkor azt mondta Obamának: megrendítené a két ország baráti kapcsolatát, ha beigazolódna a feltételezés. Hamarosan kiderült, hogy Barack Obama tudott a német kancellár lehallgatásáról. Sőt, az amerikaiak egy lehallgató állomást is működtetek a berlini amerikai nagykövetségen. Merkel ezután szűk körben a keletnémet Stasi lehallgatásaihoz hasonlította a műveletet.

2014-ben az is kiderült, hogy a német hírszerzés az akkori amerikai külügyminisztert, Hillary Clintont is lehallgatta. Az akkori kancellári hivatal vezetője a gyakorlatot leállíttatta, azóta a német hírszerzés nem figyeli az amerikai elnöki repülőgépet. Az nem világos, hogy Obama elődje, George W. Bush célpontja volt-e a megfigyeléseknek.