2026. január 30. 10:50

877 millió forintnyi készpénzt zsákmányoltak paripkasprés rablók egy turistacsoporttól Tokióban

Három gyanúsított több mint 420 millió jen (877,4 millió forint) értékű készpénzt tartalmazó bőröndöket rabolt el egy forgalmas utcán Tokió központjában - közölte pénteken a japán rendőrség.

A tájékoztatás szerint a bűnözők paprikasprayt használtak, hogy megszerezzék a pénzes poggyászokat előző este az egyik pályaudvar közelében, egy turisták által kedvelt negyedben. A helyi média szerint az áldozatok egy öt fős kínai és japán állampolgárságú csoport tagjai, akik nagy mennyiségű pénzt tartalmazó bőröndöket egy járműbe próbálták berakni.

A Tokió központjában történt rablás áldozatai 20 és 40 év közöttiek. A rablás helyi idő szerint csütörtök este fél tízkor történt a Taito kerületben, az Okacsimacsi állomás közelében.

Egy 50 év körüli gyalogost ugyanabban az időben, amikor a gyanúsítottak elhagyták a helyszínt, elgázoltak. Később egy kék kis személygépkocsit találtak elhagyva a környéken. A gyalogos könnyű sérüléseket szenvedett - számoltak be a hatóságok.

A Fuji TV csatorna szerint az áldozatok a nyomozóknak elmondták, hogy a pénzt pénzváltóknak szánták.

Pénteken kora reggel egy másik hasonló incidens is történt. Egy férfit szintén paprikasprayvel támadtak meg a tokiói Haneda repülőtér parkolójában, de a rendőrség szerint semmit sem loptak el tőle, pedig 190 millió jen (380 millió forint) készpénz volt nála.

A nyomozók vizsgálják az esetek közötti lehetséges összefüggést.

(MTI)