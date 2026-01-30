Külföld :: 2026. január 30. 11:08 ::

Tizennyolc éve szökésben lévő lengyel szexuális bűnözőt fogtak el Franciaországban

Őrizetbe vettek Franciaországban egy súlyos szexuális bűncselekmény miatt körözött lengyel szökevényt, akire a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő Most Wanted"weboldalon közzétett felhívást követően találtak rá a hatóságok - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pénteken.

A hágai közleményben kiemelték, hogy a férfit, aki 2008 óta volt szökésben, Dél-Franciaországban fogták el a weboldalon keresztül tett névtelen bejelentés alapján.

A névtelen bejelentő által közölt információk alapján a gyanúsított már jó ideje Franciaországban bujkálhatott, mielőtt a lengyel és a francia hatóságok szoros együttműködésével előállították. A gyanúsítottat jelenleg Franciaországban tartják fogva, Lengyelországba történő kiadatására vár.

Az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezetnél emlékezettek arra: a "Most Wanted" weboldal lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy közzétegyék a leginkább keresett szökevények fényképpel ellátott profiljait, és akár névtelen bejelentések alapján szerezzenek információkat a hollétükről. A weboldal kulcsszerepet játszik a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben - írták.

Az Europol listáján olyanok szerepelnek, akiket egyebek mellett olyan súlyos bűncselekmények elkövetése miatt köröznek, mint a kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, az emberkereskedelem, a fegyveres rablás, terrorizmus, emberölés, gyilkossági kísérlet, illetve súlyos testi sértés.

A bűnözők felkutatásához az Europol idén is a lakosság segítségét kéri, ezért megújította a weboldalt, új és továbbfejlesztett funkciókkal látta el, amelyen gyanú esetén névtelenül lehet bejelentést tenni. Az uniós rendőrségi szervezet arra kéri a lakosságot, hogy látogassanak el a weboldalra, nézzék meg a bűnözők fényképeit, hogy felismerik-e valamelyiküket.

A "Most Wanted" weboldalán 2016 óta elérhető listája alapján tett névtelen bejelentéseknek köszönhetően ez idáig 174 szökevényt fogtak el. Idén 18 ember került fel a listára, akiket főleg emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem és nagyszabású csalás elkövetése miatt köröznek.

(MTI)