Külföld, Háború :: 2026. január 30. 20:28 ::

Kiutasították a népirtó terrorállam nagykövetét Dél-Afrikából

A Dél-afrikai Köztársaság nemkívánatos személynek minősítette pénteken az izraeli nagykövetség legmagasabb rangú diplomatáját és arra utasította, hogy 72 órán belül hagyja el az országot.

Izrael válaszul nemkívánatos személynek minősítette a Tel-Avivban szolgálatot teljesítő legmagasabb rangú dél-afrikai diplomatát, Shaun Edward Byneveldtet, és hasonló határidőt szabott meg neki az ország elhagyására.

A két ország között feszültek a kapcsolatok, amióta Dél-Afrika népirtás vádjával feljelentette Izraelt a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC). Izrael alaptalannak nevezte és elutasította a vádat. A népirtásvád miatt Donald Trump amerikai elnök is bírálta Pretoriát tavaly, kereskedelmi szankciókkal sújtotta, és leállított minden pénzkifizetést a számára.

A dél-afrikai külügyminisztérium közölte: azért szólította fel Areil Szeidman izraeli ügyvivőt az ország elhagyására, mert a diplomata "elfogadhatatlan módon megsértette a diplomáciai normákat és a gyakorlatot", egyebek mellett sértegette a közösségi médiában Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt.

A közlemény nem tér ki arra, hogy melyik közösségimédia-bejegyzésben történt a sértés.

A dél-afrikai közlemény azzal is vádolta Szeidmant, hogy szándékosan nem tájékoztatta a dél-afrikai hatóságokat magas rangú izraeli tisztségviselők látogatásáról.

A dél-afrikai parlament 2023 végén határozott Izrael pretoriai nagykövetségének bezárásáról és a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztéséről annak hatására, hogy Izrael a Hamász palesztin iszlamista szervezet az év október 7-én ellene elkövetett terrortámadása megtorlásául hadműveletet indított a palesztin terroristák ellen a Gázai övezetben. Ez a határozat azonban mind a mai napig nem lépett életbe.

A dél-afrikai külügyminisztérium szóvivője közölte: remélik, hogy Szeidman helyett Izrael egy olyan ügyvivőt küld a pretoriai állomáshelyre, aki a fogadó ország iránti tisztelettel látja el feladatát.

(MTI)