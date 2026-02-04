Külföld :: 2026. február 4. 08:16 ::

Összeütközött egy migránsokat szállító csónak és a görög parti őrség hajója

Legalább 15 migráns meghalt, amikor motorcsónakjuk összeütközött a görög parti őrség egyik járőrhajójával az Égei-tenger keleti részén található Híosz szigetének partjainál - közölte a parti őrség kedden késő este.

A parti őrség beszámolója szerint 14 ember - 11 férfi és három nő - holttestét emelték ki a tengerből, továbbá 25 migránst, köztük 11 gyermeket mentettek ki és szállítottak kórházba Híosz szigetén. Az ütközésben megsérült a görög parti őrség két tisztje is, akiket szintén kórházban ápolnak.

A görög hatóságok beszámolója szerint az egyik sérült nő a kórházban meghalt, így a halálos áldozatok száma legalább 15-re emelkedett.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hányan tartózkodtak a motorcsónakban, ezért az éjszaka járőrhajókkal, egy helikopterrel és egy búvárokat szállító magánhajóval folytatták a kutatást.

A két vízijármű ütközésének okáról egyelőre nincs információ.

