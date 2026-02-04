Külföld :: 2026. február 4. 10:58 ::

A kétoldalú kapcsolatok további normalizálásáról állapodott meg az azeri elnök és az örmény kormányfő Abu Dzabiban

Örményország miniszterelnöke, Nikol Pasinján és Azerbajdzsán elnöke, Ilham Aliyev Abu Dzabiban szerdán tartott találkozóján megállapodott abban, hogy fenntartják a kapcsolatokat a kétoldalú viszony normalizálásának elősegítésére - számolt be az örmény kormány sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint "az örmény miniszterelnök és az azerbajdzsáni elnök megerősítette, hogy kész folytatni a két ország közötti béke és stabilitás további erősítését célzó munkát, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatot tartanak fenn a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának elősegítése érdekében".

Aliyev és Pasinján egyaránt kiemelte a kétoldalú formátumban zajló, az örmény-azeri kapcsolatok normalizálásának folyamatában kialakult kedvező hajtóerő fenntartásának és fejlesztésének fontosságát.

A felek egyben üdvözölték a 2025. augusztus 8-án Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott "békecsúcstalálkozón" elért megállapodások végrehajtásában elért előrelépést.

A tavaly augusztusi háromoldalú találkozót követően az azeri és az örmény vezető megállapodást írt alá a Baku és Jereván közötti konfliktus békés rendezéséről, illetve arról, hogy létrehoznak egy olyan tranzitzónát, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott kérése volt.

A megállapodás értelmében a két ország lemondott minden területi igényről egymással szemben, kötelezettséget vállalt arra, hogy tartózkodni fog az erőszak alkalmazásától egymás ellen, és ígéretet tett a nemzetközi jog tiszteletben tartására. A megállapodással az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kapott a "Trump - út a békéért és nemzetközi jólétért" névre keresztelt folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el.

(MTI)