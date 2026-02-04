Örményország miniszterelnöke, Nikol Pasinján és Azerbajdzsán elnöke, Ilham Aliyev Abu Dzabiban szerdán tartott találkozóján megállapodott abban, hogy fenntartják a kapcsolatokat a kétoldalú viszony normalizálásának elősegítésére - számolt be az örmény kormány sajtószolgálata.
A tájékoztatás szerint "az örmény miniszterelnök és az azerbajdzsáni elnök megerősítette, hogy kész folytatni a két ország közötti béke és stabilitás további erősítését célzó munkát, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatot tartanak fenn a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának elősegítése érdekében".
Aliyev és Pasinján egyaránt kiemelte a kétoldalú formátumban zajló, az örmény-azeri kapcsolatok normalizálásának folyamatában kialakult kedvező hajtóerő fenntartásának és fejlesztésének fontosságát.
A felek egyben üdvözölték a 2025. augusztus 8-án Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott "békecsúcstalálkozón" elért megállapodások végrehajtásában elért előrelépést.
A tavaly augusztusi háromoldalú találkozót követően az azeri és az örmény vezető megállapodást írt alá a Baku és Jereván közötti konfliktus békés rendezéséről, illetve arról, hogy létrehoznak egy olyan tranzitzónát, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott kérése volt.
A megállapodás értelmében a két ország lemondott minden területi igényről egymással szemben, kötelezettséget vállalt arra, hogy tartózkodni fog az erőszak alkalmazásától egymás ellen, és ígéretet tett a nemzetközi jog tiszteletben tartására. A megállapodással az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kapott a "Trump - út a békéért és nemzetközi jólétért" névre keresztelt folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el.
(MTI)