Külföld :: 2026. február 5. 07:49 ::

Afgán katasztrófavédelem: tavaly 87 ember vesztette életét, és százak sebesültek meg aknák és más robbanószerek miatt

Tavaly legkevesebb 87 ember vesztette életét, és 333-an sebesültek meg Afganisztánban taposóaknák és más robbanószerek okozta tragikus balesetek miatt - közölte jelentésében az afgán katasztrófavédelmi hatóság.

2025-ben 193 olyan balesetet jegyeztek fel országszerte, amelyeket aknák és korábban fel nem robbant lőszerek okoztak - mondta el Hafiz Mohammad Juszuf Hammad, a hatóság szóvivője. Kiemelte, hogy az áldozatok 67,5 százaléka gyerek volt.

Az elmúlt évben a hatósági közlemény szerint 58 négyzetkilométernyi területet tisztítottak meg a robbanóanyagoktól, de a szóvivő hangsúlyozta, hogy mintegy 106 ezer négyzetkilométernyi terület továbbra is veszélyes robbanóanyagokkal szennyezett, és megtisztításra vár.

Afganisztán a világ egyik legsúlyosabban érintett országa a háborús robbanószer-maradványok tekintetében - írták a jelentésben.

Az ENSZ közelmúltban kiadott rangsora szerint az ország a harmadik helyen áll a fel nem robbant lőszerek által okozott halálozások és sérülések száma miatt.

(MTI)